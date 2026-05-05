Rodolfo Herrera: Liderazgo con propósito para una banca que transforma vidas

Por E&N Brand Lab para DAVIbank

Para DAVIbank ha resultado esencial entender que su rol como banco es apoyar y acompañar de cerca a las personas que confían en la institución, con el fin de abrir más oportunidades para todos. Su estrategia se enfoca en mantener al cliente en el centro de cada decisión, para diseñar soluciones más relevantes, ágiles y alineadas con las necesidades reales de cada segmento y de cada persona.

La combinación de la experiencia global heredada por DAVIbank, con la innovación, cercanía, agilidad y conocimiento multilatino de Davivienda Group, permite simplificar y mejorar la experiencia bancaria de sus clientes.

Rodolfo Herrera es el encargado de liderar esta estrategia. Desde su cargo como Presidente Ejecutivo, impulsa acciones orientadas al crecimiento, siempre con la convicción de que “crecer también implica hacerlo con propósito, sin perder de vista lo que nos mueve como organización: enriquecer la vida con integridad y contribuir al bienestar de las personas”.

Consciente que se desempeña en un entorno marcado por la disrupción tecnológica y la evolución constante de las expectativas de los clientes, sabe que su liderazgo exige más que visión estratégica: requiere sensibilidad, cercanía y capacidad de adaptación. Bajo esa premisa, el directivo impulsa una forma de hacer banca donde las personas son el eje de todo. “Una de las decisiones más importantes que he tomado como líder ha sido escuchar a las personas con las que trabajo, sin importar el cargo o el rol”, afirma. Esta convicción ha sido determinante para redefinir la cultura organizacional del banco, apostando por una dinámica más abierta, colaborativa y conectada con la realidad del cliente.

Para Herrera, escuchar no es solo una práctica de liderazgo, sino una ventaja competitiva. “La mayoría de las veces la mejor información viene de quienes están más cerca del cliente, de los procesos y de la operación diaria”, explica. Este enfoque ha permitido a DAVIbank evolucionar en su forma de diseñar soluciones, para responder con mayor agilidad y fortalecer su propuesta de valor.

Esa cercanía se refleja en la relación con los clientes, uno de los pilares que ha sostenido el crecimiento del banco. “La confianza no se genera de un día para otro; se construye todos los días”, sostiene Herrera. En ese proceso, la combinación de innovación, agilidad y conocimiento del mercado ha sido clave para consolidar vínculos de largo plazo.

En paralelo, el banco avanza en su transformación tecnológica con una visión clara: la innovación debe potenciar, no reemplazar, el talento humano. Por ello, DAVIbank ve en la inteligencia artificial una gran oportunidad para optimizar procesos, personalizar la oferta para los clientes, anticipar riesgos, mejorar la calidad del servicio e identificar oportunidades de negocio como complemento al trabajo de las personas.

Este enfoque también guía la estrategia de crecimiento del banco, especialmente en el ámbito del crédito. Más allá de los números, el Presidente Ejecutivo enfatiza el impacto que tiene el financiamiento . “El crecimiento del crédito tiene sentido cuando está conectado con el desarrollo de las personas, las empresas y del país”, afirma. Esto ha resultado clave para DAVIbank, que trabaja con segmentos clave de la economía, como pymes, grandes empresas y personas que buscan financiar proyectos importantes de vida, como su vivienda, su vehículo o sus metas personales.