RSM-US El Salvador promueve la inclusión y el desarrollo profesional de mujeres en la industria tecnológica

Por: E&N Brand Lab para RSM-US El Salvador

En RSM US-El Salvador se impulsa una cultura orientada al talento, basada en valores de inclusión y excelencia. Su lema -“El poder de ser tú”- refleja su compromiso con la celebración de la individualidad y la contribución única de cada persona. Asimismo, la compañía promueve el desarrollo profesional y personal a través de formación continua, acceso a tecnologías emergentes y una cultura que fomenta la innovación.

“Valoramos las habilidades blandas y la adaptabilidad, ofreciendo programas de aprendizaje continuo que aseguran la integración y crecimiento de nuestros colaboradores, independientemente de su género”, aseguró la Ing. Carmen Martínez, Managing Director.

Sin embargo, la directiva reconoce la existencia de brechas de género y estereotipos sociales, por lo que asegura que RSM-US El Salvador trabaja para superarlos mediante programas de mentoría y liderazgo que promueven la inclusión. El programa “Series de Éxito” es un ejemplo de este tipo de iniciativas, que ayudan a mujeres en diversos niveles a avanzar profesionalmente dentro de la empresa.

Además, la compañía implementa iniciativas para la atracción y retención del talento femenino, incluyendo charlas de desarrollo, políticas de flexibilidad laboral y beneficios de maternidad y paternidad equitativas, que apoyan el equilibrio vida-trabajo y desafían estereotipos tradicionales. “Lideramos con el ejemplo, posicionando mujeres en altos cargos de dirección, y a través de programas de formación fomentamos la inclusión de mujeres en tecnología. También participamos en foros sobre la importancia de la inclusión y apoyamos programas educativos para asegurar oportunidades desde la niñez”, refirió Martínez.

LÍDER Y MENTORA

La trayectoria de Martínez es el mejor ejemplo del impacto que puede significar el talento de las mujeres en la industria de la tecnología. Por ello, su objetivo es empoderar a otras profesionales y abrirles caminos hacia oportunidades de crecimiento.

“He impulsado iniciativas clave para promover el empoderamiento femenino y la equidad de género, especialmente en el sector tecnológico. Como líder y mentora, comparto activamente mis conocimientos y experiencias, orientando a otras mujeres hacia roles de liderazgo y fomentando el desarrollo de su potencial”, dijo.

Uno de los primeros éxitos de Martínez fue obtener una beca completa para estudiar Ingeniería Industrial y en Sistemas en Georgia Tech, reconocido globalmente como el programa número uno en esta carrera. Esta oportunidad no solo le permitió acceder a una educación de primer nivel, sino que también superó el desafío de su alta tasa de abandono (60 %), graduándose con altos honores. De esta manera, la carrera de la directiva comenzó en un ámbito mayoritariamente masculino, pero no se centró en verlo como un obstáculo, sino que esto la motivó a destacar, mostrando sus habilidades técnicas y blandas, además de su capacidad de liderazgo.

Otros de sus logros fue la pasantía que obtuvo en The Coca-Cola Company, donde fue seleccionada para una plaza de entre centenares de aplicantes, así como su posterior puesto en Junction Solutions, una empresa de servicios de consultoría de implementación de sistemas. Estas experiencias le permitieron aplicar y expandir sus conocimientos en la gestión de cadena de suministro y tecnología en diversas industrias, además de desarrollar habilidades críticas en liderazgo y consultoría. Finalmente, el deseo de contribuir a su país la llevó de regreso a El Salvador, donde fundó una startup que inició como centro de desarrollo de software. “Mi demostrada experiencia previa, mi conocimiento en tecnología y mi tenacidad me llevaron a liderar una startup tecnológica que luego se convirtió en la filial internacional de RSM US, brindando servicios de calidad mundial”, refirió la managing director.

De esta manera, RSM-US El Salvador no solo desafió la noción convencional de offshore, al utilizar talento local para proyectos globales y no como “mano de obra barata”, sino que también estableció un modelo de negocio innovador y sostenible que ha crecido significativamente en más de una década.

OPORTUNIDADES PARA MÁS MUJERES

A través de su liderazgo, Martínez promueve una cultura de inclusión y diversidad, reconociendo y valorando el talento independiente del género, pero con atención especial al talento femenino para combatir estereotipos y eliminar barreras. “He fomentado la creación de oportunidades para mujeres, implementando prácticas de contratación equitativas y promoviendo el acceso igualitario a posiciones de liderazgo”, puntualizó.

El enfoque de la managing director de RSM-US El Salvador ha sido construir una cultura organizacional inclusiva, a través de la educación y sensibilización sobre la importancia de la diversidad y la inclusión. En este sentido, ha impulsado talleres y formaciones para abordar los prejuicios inconscientes, promoviendo un entorno equitativo donde las mujeres se sientan valoradas y tengan iguales oportunidades de éxito.

Además, en su tiempo libre, se dedica a apoyar a la Fundación Dona tu Cora, donde funge como presidenta de la Junta Directiva y promueve programas en pro de la mujer. “Creo firmemente que un ambiente laboral diverso e inclusivo no solo promueve la equidad de género, sino que también impulsa la innovación y el éxito en nuestra industria”, finalizó Martínez.