Sandra Jiménez: liderazgo que conecta negocios, personas e innovación

Desde su posición como directora del Negocio de Culinarios para Nestlé CARCAM, Sandra Jiménez ha construido una trayectoria marcada por la movilidad internacional, la evolución de los negocios y el desarrollo del talento, con una convicción: el crecimiento sostenible debe generar valor para las personas y las comunidades.

Por E&N Brand Lab para Nestlé / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios Desde muy joven, Sandra Jiménez tenía una meta profesional: trabajar en Nestlé. Su ingreso al mundo de la publicidad, primero vinculada a la compañía, y su posterior incorporación al negocio marcaron el inicio de una trayectoria en la que aprendió que el crecimiento no depende solo de tener una meta clara, sino de prepararse constantemente para aprovechar las oportunidades cuando llegan. Hoy, como directora del Negocio de Culinarios para Nestlé CARCAM (Caribe y Centroamérica), su experiencia abarca distintas geografías, categorías y responsabilidades de liderazgo. Ese recorrido también transformó su manera de entender la dirección empresarial: liderar implica escuchar, comprender las diferencias y construir resultados junto con los equipos. “Trabajar en distintos países me enseñó que antes de liderar hay que escuchar, comprender y conectar”, afirma Jiménez. La experiencia internacional le enseñó a la profesional que cada mercado tiene su cultura, sus consumidores y sus propias dinámicas, y que valorar esas diferencias es fundamental para construir equipos sólidos y alcanzar resultados sostenibles. Además, aceptar nuevos desafíos y oportunidades internacionales dentro de Nestlé redefinió su forma de liderar. “Mudarme a nuevos mercados, asumir responsabilidades cada vez mayores y dirigir equipos diversos me sacaron de mi zona de confort, pero también me enseñaron que el liderazgo se construye escuchando, aprendiendo y creciendo junto a las personas que uno guía”, dice.

CRECIMIENTO CON VISIÓN DE LARGO PLAZO

Para Jiménez, la adaptación es una condición indispensable para mantener la relevancia de los negocios. Los consumidores cambian, las tendencias evolucionan y las empresas necesitan responder a nuevas realidades sin perder de vista su propósito. En este contexto, la directiva ha aprendido que el cambio es permanente y que la resiliencia y la adaptación son fundamentales para mantenerse vigente. “La resiliencia significa mantener la esencia y el propósito, pero tener la flexibilidad para adaptarse a nuevas realidades”, dice. Su gestión también ha estado marcada por mantener al consumidor en el centro de las decisiones, analizar los posibles impactos de cada iniciativa y equilibrar la innovación con la solidez del negocio. “He trabajado en distintas geografías y categorías con un objetivo común: entender mejor a los consumidores y construir propuestas que respondan a sus necesidades. Creo que la verdadera relevancia empresarial se construye cuando el crecimiento económico va acompañado de bienestar, innovación y sostenibilidad”, manifiesta. Los resultados de la visión y estrategia de Jiménez están a la vista. Como directora país de Costa Rica, logró llevar el mercado a ser el primero de América en mitigar su huella plástica, y la primera empresa en recuperar a gran escala empaques polilaminados para valorizarlos. Además, como líder de la Unidad de Negocios de Culinarios -la más grande de Nestlé en la región Caribe y Centroamérica- ha impulsado iniciativas con impacto positivo a nivel social y ambiental. Ejemplo de esto es el programa de recuperación de empaques Reciclando Ando con MAGGI®.

IMPACTO, EQUIDAD Y TRANSFORMACIÓN