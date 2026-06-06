Semana de la Sostenibilidad 2026: Innovación y alianzas para transformar el desarrollo empresarial en Honduras

Por E&N Brand Lab para FUNDAHRSE

En un contexto donde la sostenibilidad se ha consolidado como un factor clave parala competitividad y permanencia de las organizaciones, más de 30 expertos internacionales, empresas líderes y actores estratégicos participaron en la Semana de la Sostenibilidad 2026, un espacio orientado a impulsar soluciones innovadoras, fortalecer la transparencia empresarial y promover alianzas para el desarrollo sostenible en Honduras.

Organizada por FUNDAHRSE bajo el lema: “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, la iniciativa se desarrolló del 20 al 22 de mayo en San Pedro Sula y reunió a representantes del sector empresarial, organismos internacionales, sociedad civil y especialistas nacionales e internacionales, con el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos, fortalecer alianzas estratégicas y generar soluciones orientadas a la resiliencia y la sostenibilidad empresarial.

Mario Faraj, presidente de la Junta Directiva de FUNDAHRSE, dentro de su discurso mencionó: “Hoy, más que nunca, estamos llamados a actuar, siendo conscientes de que el futuro se construye desde cada decisión y cada acción, con la sostenibilidad como parte fundamental de la visión empresarial”.

Cabe destacar que, más de 30 expertos provenientes de Colombia, España, México, Costa Rica, República Dominicana y Honduras, participaron en conferencias magistrales, paneles y conversatorios sobre temas estratégicos como mercados regionales de créditos ambientales, finanzas sostenibles, gobernanza corporativa, inversión responsable, liderazgo emergente y los desafíos asociados a la polarización y la desinformación.

Entre los temas que despertaron mayor interés destacó la aplicación de la Inteligencia Artificial en la gestión de riesgos y su integración con modelos de sostenibilidad empresarial, evidenciando cómo las nuevas tecnologías están transformando la toma de decisiones y fortaleciendo la gestión organizacional.

Los asistentes también tuvieron acceso a espacios interactivos como Expo Sostenibilidad, donde empresas presentaron proyectos orientados al desarrollo responsable; Expo Emprende, enfocada en iniciativas sostenibles; y Expo Movilidad Sostenible, dedicada a soluciones tecnológicas y alternativas de transporte responsable, además de mesas informativas para el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo y creatividad de las organizaciones participantes en Expo Sostenibilidad mediante las categorías Stand Líder en Innovación y Stand Líder en Interacción. Por consiguiente, la jornada concluyó con visitas técnicas a empresas como Diunsa, Cervecería Hondureña, BAC y Dinant, donde los participantes conocieron experiencias y modelos de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial implementados en Honduras.

FUNDAHRSE CONSOLIDA SU COMPROMISO DE CONTINUAR IMPULSANDOESPACIOS DE DIÁLOGO, APRENDIZAJE Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A CONSTRUIR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE PARAHONDURAS.