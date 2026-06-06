Semana de la Sostenibilidad 2026: Innovación y alianzas para transformar el desarrollo empresarial en Honduras

Por E&N Brand Lab para FUNDAHRSE
En un contexto donde la sostenibilidad se ha consolidado como un factor clave parala competitividad y permanencia de las organizaciones, más de 30 expertos internacionales, empresas líderes y actores estratégicos participaron en la Semana de la Sostenibilidad 2026, un espacio orientado a impulsar soluciones innovadoras, fortalecer la transparencia empresarial y promover alianzas para el desarrollo sostenible en Honduras.
Organizada por FUNDAHRSE bajo el lema: “Innovación económica, social y ambiental para la transparencia empresarial”, la iniciativa se desarrolló del 20 al 22 de mayo en San Pedro Sula y reunió a representantes del sector empresarial, organismos internacionales, sociedad civil y especialistas nacionales e internacionales, con el propósito de fomentar el intercambio de conocimientos, fortalecer alianzas estratégicas y generar soluciones orientadas a la resiliencia y la sostenibilidad empresarial.
Mario Faraj, presidente de la Junta Directiva de FUNDAHRSE, dentro de su discurso mencionó: “Hoy, más que nunca, estamos llamados a actuar, siendo conscientes de que el futuro se construye desde cada decisión y cada acción, con la sostenibilidad como parte fundamental de la visión empresarial”.
Cabe destacar que, más de 30 expertos provenientes de Colombia, España, México, Costa Rica, República Dominicana y Honduras, participaron en conferencias magistrales, paneles y conversatorios sobre temas estratégicos como mercados regionales de créditos ambientales, finanzas sostenibles, gobernanza corporativa, inversión responsable, liderazgo emergente y los desafíos asociados a la polarización y la desinformación.
Entre los temas que despertaron mayor interés destacó la aplicación de la Inteligencia Artificial en la gestión de riesgos y su integración con modelos de sostenibilidad empresarial, evidenciando cómo las nuevas tecnologías están transformando la toma de decisiones y fortaleciendo la gestión organizacional.
Los asistentes también tuvieron acceso a espacios interactivos como Expo Sostenibilidad, donde empresas presentaron proyectos orientados al desarrollo responsable; Expo Emprende, enfocada en iniciativas sostenibles; y Expo Movilidad Sostenible, dedicada a soluciones tecnológicas y alternativas de transporte responsable, además de mesas informativas para el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
Asimismo, se reconoció el esfuerzo y creatividad de las organizaciones participantes en Expo Sostenibilidad mediante las categorías Stand Líder en Innovación y Stand Líder en Interacción. Por consiguiente, la jornada concluyó con visitas técnicas a empresas como Diunsa, Cervecería Hondureña, BAC y Dinant, donde los participantes conocieron experiencias y modelos de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial implementados en Honduras.
FUNDAHRSE CONSOLIDA SU COMPROMISO DE CONTINUAR IMPULSANDOESPACIOS DE DIÁLOGO, APRENDIZAJE Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A CONSTRUIR UN FUTURO MÁS SOSTENIBLE PARAHONDURAS.
EMPRESAS DESTACADAS POR SUS PRÁCTICAS SOSTENIBLES
► Swisscontact es una fundación suiza de cooperación al desarrollo creada en 1959, enfocada en promover el crecimiento económico inclusivo. Su labor se centra en fortalecer las competencias de las personas y mejorar el entorno empresarial. En Honduras cuenta con 30 años impulsando iniciativas de competitividad y sostenibilidad. Además, promueve oportunidades para una economía inclusiva y verde.
► BAC es el banco líder de Centroamérica, con presencia en los seis países de la región y más de 5.8 millones de clientes. Cuenta con más de 20 mil colaboradores y respalda a más de 300 mil empresas. Su propósito es reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que sirve. A través de la integridad, excelencia y pasión, impulsa valor económico, ambiental y social de manera simultánea.
► Cervecería Hondureña impulsa prácticas sostenibles enfocadas en la reducción de su huella de carbono, el uso eficiente del agua y la economía circular. Asimismo, reafirma su compromiso con Honduras mediante acciones que promueven el desarrollo social y la protección del medioambiente.
► Diunsa, certificada como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Honduras (GPTW 2025-2026) y como una de las Mejores Empresas para Trabajar para Mujeres, tiene como propósito contribuir al bienestar de las familias hondureñas.
► Nestlé desarrolla el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones. Sus acciones están enfocadas en individuos y familias, comunidades y el planeta, contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
► Supermercados Colonial se ha consolidado como una empresa socialmente responsable que promueve el desarrollo y bienestar de sus comunidades mediante proyectos educativos, iniciativas ambientales, voluntariado corporativo y acciones que fortalecen el tejido social del país.
► Banpaís impulsa una estrategia de sostenibilidad enfocada en generar valor económico, social y ambiental para Honduras. Con el respaldo de Corporación Bi, promueve la innovación, la gobernanza y el desarrollo sostenible como pilares para el bienestar y progreso del país.
► Dinant es una empresa comprometida con generar un impacto positivo en cada una de las comunidades donde opera. A lo largo de los años ha fortalecido su Sistema de Gestión en Sostenibilidad, alcanzando logros significativos para el desarrollo de Honduras.
ALIADOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
La Semana de la Sostenibilidad 2026 contó con el respaldo de importantes organizaciones y empresas comprometidas con el desarrollo sostenible, como:
Diamante: Swisscontact.
Oro: BAC, Cervecería Hondureña, Dinant, Banpaís, Diunsa, Nestlé y Supermercados Colonial.
Plata: Agrolíbano, Cargill, CCIC, Cenosa, Ficohsa, Gildan, INTUR, Molino Harinero Sula, OPC, Seaboard, Sontrac y Walmart.
Bronce: Banco Azteca, BCIE, Corasa, Fundación Terra, Funazúcar, Great Place to Work, IMotors, Laboratorios Bueso Arias, Lacthosa, Países Bajos, RAP, Recycle Honduras y Visión Mundial.
Como Media Partners en el evento cuenta con el respaldo: Audiosistema, CampusTV, Canal 6, Diario Tiempo, ELEDÉ, Enter 504,Estrategia Digital PR, Grupo América, Honduras Airport News, Periodismo Comercial, Revista E&N y Telepaís.
Como aliados estratégicos: Grupo Euro, PNUD, UICN y UNFPA.
"HOY, MÁS QUE NUNCA, ESTAMOS LLAMADOS A ACTUAR, SIENDO CONSCIENTES DE QUE EL FUTURO SE CONSTRUYE DESDE CADA DECISIÓN Y CADA ACCIÓN, CON LA SOSTENIBILIDAD COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA VISIÓN EMPRESARIAL”.
Mario Faraj, Presidente de la Junta Directiva de FUNDAHRSE