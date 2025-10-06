Sula celebra 65 años nutriendo la vida de los hondureños

Por E&N Brand Lab

Durante 65 años, Sula ha sido parte de la vida de millones de familias hondureñas y centroamericanas, consolidándose como una marca que trasciende generaciones y fronteras. Hoy celebra más de seis décadas de trayectoria reafirmando su liderazgo en la industria alimenticia, gracias a la confianza de sus consumidores, la innovación constante, la calidad de sus productos y el compromiso de su gente.

Desde el desayuno con cereal y leche que marca el inicio de un gran día, hasta las malteadas que alegran las loncheras escolares, el yogurt que acompaña las meriendas o el jugo que refresca cada mañana, Sula ha estado presente en los momentos más significativos de la vida diaria.

Hoy, con un portafolio que incluye opciones más saludables, la marca sigue respondiendo a las nuevas tendencias de bienestar sin perder el sabor que la ha convertido en tradición. Más que una marca, Sula es sinónimo de identidad, innovación y orgullo hondureño. Es la suma del esfuerzo de sus colaboradores, de la confianza de sus clientes y del compromiso de sus líderes, valores que han permitido su crecimiento y expansión regional.

“Queremos agradecer a cada familia hondureña por siempre preferir nuestros productos Sula, gracias a ustedes la marca ha crecido, ha evolucionado y hoy trasciende las fronteras. La grandeza de Sula se refleja por la nobleza de los hondureños al cada día elegir nuestros productos y elegir apoyar lo nacional, por nuestros colaboradores y por cada aliado estratégico que se suma a nuestro esfuerzo y visión”, expresó Marianne Kafie, Directora de Mercadeo.

GRACIAS A LAS FAMILIAS HONDUREÑAS

La celebración de este 65 aniversario es también un homenaje a todas las familias que han hecho de Sula parte de sus vidas. Porque cada vaso de leche, cada jugo en el desayuno, cada baleada con crema, cada yogurt en la merienda o cada malteada compartida entre amigos reflejan la conexión auténtica de la marca con sus consumidores.

Esa cercanía inspira la campaña de aniversario bajo el concepto “Hoy celebramos el cumple de todos”, una manera de reconocer que la historia de Sula no sería posible sin las personas que la eligen día a día. Más allá de la celebración, este aniversario marca un nuevo punto de partida.

Con una visión clara hacia el futuro, Sula reafirma su compromiso de seguir innovando, invirtiendo en tecnología y manteniendo los más altos estándares de calidad para continuar llevando nutrición y sabor a las familias de Honduras y Centroamérica.

Para esta gran celebración, la marca invitamos a todos los hondureños a seguir sus redes sociales e informarse de todas las actividades que estaremos realizando en el marco de nuestro 65 aniversario.