Por E&N Brand Lab para Vidrí / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios

En la última década, la empresa salvadoreña Vidrí ha pasado de serla ferretería de confianza a ser una plataforma de mejoramiento del hogar, regional y omnicanal. “Sumamos categorías de hogar y decoración, desarrollamos marcas propias, crecimos con Novex en Guatemala y Costa Rica y fortalecimos nuestros canales digitales”, explica Orlando Rodríguez, gerente de Mercadeo de Almacenes Vidrí, quien apunta que el aprendizaje clave ha sido que “el cliente no compra productos, compra proyectos”; por lo que dejaron de hablar solo de precio y comenzaron a acompañar todo el proceso, desde la idea hasta el último detalle. “También aprendimos que lo digital no reemplaza al asesor, lo amplifica”.

Recibir el reconocimiento como Lovemark de la Década para una organización con más de 100 años de historia, “confirma algo que vemos todos los días en tienda: no somos solo el lugar donde se compra un clavo o una bolsa de cemento, somos parte de los proyectos de vida de las familias”, comenta Rodríguez: “Definimos ese amor como confianza heredada: abuelos que construyeron con Vidrí, hijos que hoy remodelan con nosotros y nietos que nos descubren en redes sociales. Es un amorque se gana en el pasillo, cuando un asesor le dice al cliente lo que realmente necesita”.

El servicio es el corazón de la estrategia Lovemark del grupo. “En una ferretería, el cliente muchas veces no sabe exactamente qué necesita y nuestro equipo es quien convierte un problema en una solución”. En el último año, Almacenes Vidrí y Novex han reforzado la atención integrada entre tienda, comercio electrónico y contact center para que el cliente reciba la misma asesoría en cualquier canal.

Sin olvidar que la marca se haacercado a sus clientes cuando estos más la necesitaban. En la pandemia la casa se volvió oficina, escuela y refugio, “y entendimos que nuestro rolera ayudar a que las familias pudieran adaptarla y mantenerla”. En Costa Rica la firma abrió su primera tienda en 2020, en medio de la incertidumbre. “En momentos económicos difíciles nuestra decisión ha sido sostener el precio justo y la disponibilidad de producto, porque una familia que está reparando su casa no puede esperar”.