Supermercados Colonial: Calidad, variedad y servicio al cliente

Por E&N Brand Lab para Supermercados Colonial

Desde que inició en 2001 en San Pedro Sula, Supermercados Colonial se ha enfocado en ofrecer productos de calidad, con amplia variedad y, sobre todo, un servicio al cliente que haga que las personas quieran regresar.

A lo largo de los años, la marca ha ido creciendo junto con la ciudad, adaptándose a las necesidades de los clientes y sumando nuevas propuestas, productos y experiencias dentro de las tiendas. “Escuchar al consumidor y evolucionar con él ha sido clave para fortalecer el valor y la recordación de la marca con el tiempo”, explica Francisco Pereira, Gerente de Mercadeo de la cadena.

Para Colonial, estar dentro del Top of Mind (TOM), se trata de un reconocimiento “muy significativo”, porque refleja la relación de confianza que ha construido con sus clientes a lo largo de los años. “Estar en el TOM significa que, cuando las personas piensan en supermercados, Supermercados Colonial es una de las primeras marcas que recuerdan, y eso habla de la cercanía que hemos logrado con la comunidad”.

En la cadena entienden que mantenerse presentes en la mente de sus clientes implica evolucionar constantemente: “Nuestro enfoque seguirá siendo escuchar al consumidor, adaptarnos a sus nuevas necesidades y fortalecer la experiencia de compra dentro y fuera de nuestras tiendas”, agrega Pereira.

En los próximos años continuarán apostando por la innovación en productos, servicios y formas de comunicación, especialmente a través de canales digitales y experiencias que generen cercanía con la marca; manteniendo los pilares que siempre les han caracterizado: calidad, variedad y atención al cliente.

Respecto a las nuevas generaciones, Pereira dijo que entienden que el relacionamiento es diferente, por lo que han fortalecido la presencia de la marca en el ecosistema de redes sociales con contenido más cercano, dinámico y útil para su día a día, adaptando además la oferta de productos, “ya que vemos que muchos consumidores jóvenes buscan opciones más prácticas, rápidas y que acompañen un estilo de vida más saludable”.