TEXACO: referente de confianza en combustibles

Por E&N Brand Lab para TEXACO
El posicionamiento de una marca en la categoría de combustibles se mide con indicadores de confianza, preferencia y frecuencia de uso. En el Top of Mind 2026 (TOM), TEXACO destaca por su alta recordación espontánea. Este indicador es estratégico en una categoría de consumo recurrente: millones de conductores toman decisiones de compra varias veces al mes al momento de abastecer combustible para sus vehículos.
El sector de estaciones de servicio suele describirse como uno de los más transaccionales del comercio minorista. El consumidor llega, abastece sus tanques y se marcha en pocos minutos. Esa dinámica obliga a las marcas a construir elementos diferenciadores en factores que van más allá del precio.
Para TEXACO, estar en la mente del consumidor no es solo ganar notoriedad, sino que es sinónimo de confianza técnica, calidad comprobada y respaldo internacional.
La marca respalda su posicionamiento a partir de una propuesta que tiene como estandarte un portafolio de combustibles aditivados desarrollados con tecnología de Chevron (desarrollados para mejorar el rendimiento del motor y contribuir a su mantenimiento).
Para Texaco, la estrategia para construir valor es holística y ha girado en torno a tres pilares que han marcado su trayectoria: innovación tecnológica en los combustibles, estándares de calidad en el servicio y una presencia constante en la vida cotidiana de los usuarios, algo que le permite ganar recordación.
Por ello, además de tener una red de estaciones de servicio regidas por estándares internacionales y programas de fidelización exclusivos como Puntos Texaco, ha desarrollado una serie de acciones y experiencias diseñadas para fortalecer la relación con los clientes e incentivar la recompra a partir de una experiencia satisfactoria.
“Creemos que el verdadero TOM se alcanza cuando una marca no solo es recordada, sino preferida y recomendada de manera sostenida”, destacan los líderes de marketing de la empresa.
UNA MARCA CONSISTENTE
Para TEXACO, mantener presencia en la mente del consumidor no depende únicamente de campañas publicitarias, sino de la consistencia en la experiencia de marca.
Gran parte del posicionamiento se ha ganado a partir de una experiencia de compra que, además de la confianza en la calidad del producto, incluye rapidez en el servicio, limpieza de las estaciones y facilidad de acceso.
La compañía es consciente que el perfil del consumidor de combustibles ha cambiado de manera significativa en los últimos años. Hoy se trata de usuarios más informados que comparan productos y servicios antes de decidir dónde abastecerse.
Aunque el precio figura como factor relevante en la decisión de compra, cada vez más conductores muestran disposición a elegir aquellos productos que prometen mayor rendimiento o beneficios para el motor, en el caso de los combustibles.
Al mismo tiempo, crece el interés por alternativas que integren criterios de eficiencia energética o menor impacto ambiental. Estas tendencias representan tanto un desafío como una oportunidad para las marcas del sector.
La diferenciación ya no se basa únicamente en ubicación o precio, sino en la capacidad de comunicar atributos técnicos y valor agregado, algo en lo que se enfoca TEXACO.
Un reto actual para las marcas tradicionales es mantener relevancia entre los consumidores más jóvenes. En el caso de TEXACO, la empresa ha buscado construir un puente que combina iniciativas de fidelización con programas de impacto social.
Uno de los ejemplos más visibles es su programa de becas educativas, que forma parte de sus proyectos de inversión social en distintos mercados de la región.
Este tipo de iniciativas, más allá del posicionamiento de la marca, responde a una lógica empresarial cada vez más extendida: las compañías buscan vincular su narrativa corporativa con aportes concretos en beneficio del desarrollo de las comunidades donde operan.
Para las nuevas generaciones, la reputación de una marca ya no se construye únicamente a partir del producto, sino también del impacto que genera en la sociedad.
UNA ESTRELLA EN EVOLUCIÓN
En el último año, TEXACO ha impulsado una renovación de su imagen a través de la campaña “Evolucionamos para seguir brillando”, que acompaña un proceso de actualización visual y narrativa.
La iniciativa busca proyectar una marca más dinámica y alineada con las expectativas de las nuevas generaciones, sin abandonar los elementos que han definido su identidad durante décadas.
Más allá del rediseño, la estrategia refleja una tendencia que atraviesa a muchas marcas consolidadas: evolucionar para mantenerse relevantes en mercados donde la innovación tecnológica y los cambios en el comportamiento del consumidor avanzan con rapidez, pero sin perder el arraigo local.
“En TEXACO conectamos nuestra historia y personalidad de marca con la identidad de cada país a través de la cercanía y la relevancia local. Aunque somos una marca con una trayectoria global, procuramos que nuestra comunicación, iniciativas y experiencias reflejen la cultura, valores y dinámicas propias de los consumidores en cada mercado”, finaliza.
4 CLAVES DE TEXACO PARA SER UNA TOM
► 1. Consistencia en la experiencia del cliente.
► 2. Innovación tecnológica en los combustibles.
► 3. Comunicación coherente y sostenida
► 4. Conexión emocional con los consumidores.
► 5. Vínculo fuerte con las nuevas generaciones y comunidades.
CAMPAÑAS QUE CONSTRUYEN LA NARRATIVA DE MARCA
TEXACO conecta su rica historia y personalidad de marca con la identidad de cada país a través de la cercanía y la relevancia local.
Aunque es una marca con una trayectoria global, sus estrategias y campañas buscan que su comunicación, iniciativas y experiencias reflejen la cultura, los valores y las dinámicas propias de los consumidores en cada mercado donde está presente.
“TEXACO ha sabido adaptarse a los cambios generacionales. Desde el lanzamiento del primer programa de lealtad Puntos Texaco, la marca ha trabajado en comprender y conectar con nuevas audiencias, sin perder de vista a sus clientes de siempre”.