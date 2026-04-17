TEXACO: referente de confianza en combustibles

Por E&N Brand Lab para TEXACO

El posicionamiento de una marca en la categoría de combustibles se mide con indicadores de confianza, preferencia y frecuencia de uso. En el Top of Mind 2026 (TOM), TEXACO destaca por su alta recordación espontánea. Este indicador es estratégico en una categoría de consumo recurrente: millones de conductores toman decisiones de compra varias veces al mes al momento de abastecer combustible para sus vehículos.

El sector de estaciones de servicio suele describirse como uno de los más transaccionales del comercio minorista. El consumidor llega, abastece sus tanques y se marcha en pocos minutos. Esa dinámica obliga a las marcas a construir elementos diferenciadores en factores que van más allá del precio.

Para TEXACO, estar en la mente del consumidor no es solo ganar notoriedad, sino que es sinónimo de confianza técnica, calidad comprobada y respaldo internacional.

La marca respalda su posicionamiento a partir de una propuesta que tiene como estandarte un portafolio de combustibles aditivados desarrollados con tecnología de Chevron (desarrollados para mejorar el rendimiento del motor y contribuir a su mantenimiento).

Para Texaco, la estrategia para construir valor es holística y ha girado en torno a tres pilares que han marcado su trayectoria: innovación tecnológica en los combustibles, estándares de calidad en el servicio y una presencia constante en la vida cotidiana de los usuarios, algo que le permite ganar recordación.

Por ello, además de tener una red de estaciones de servicio regidas por estándares internacionales y programas de fidelización exclusivos como Puntos Texaco, ha desarrollado una serie de acciones y experiencias diseñadas para fortalecer la relación con los clientes e incentivar la recompra a partir de una experiencia satisfactoria.

“Creemos que el verdadero TOM se alcanza cuando una marca no solo es recordada, sino preferida y recomendada de manera sostenida”, destacan los líderes de marketing de la empresa.