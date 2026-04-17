Banco Nacional: Una marca humana, cercana y sostenible

Por E&N Brand Lab para Banco Nacional
Cuando los costarricenses piensan en soluciones financieras, el BN aparece de manera natural como primera opción. Este valor se ha construido combinando trayectoria con presencia real en la vida del país y la convicción de que esta percepción no se sostiene solo en resultados, sino en la relación diaria con las personas y los sectores productivos.
Dicha cercanía ha facilitado que el BN se consolide como un aliado confiable para familias, pymes y comunidades, respaldando cada historia con datos, impacto y rendición de cuentas. “En una industria donde las decisiones se construyen sobre seguridad y cercanía, la recordación se convierte en un activo estratégico porque protege la preferencia, fortalece la reputación y abre la puerta a conversaciones más profundas sobre propósito, innovación y sostenibilidad”, destaca Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del BN.
El BN trabaja en aumentar la recordación desde la utilidad y la coherencia, y a partir de una premisa: “cuando una marca acompaña procesos reales, comunica con honestidad y respalda su discurso con resultados medibles, permanece en la mente de las personas”.
El banco apuesta por destacar historias auténticas (donde se muestra el camino, no solo el logro) y por una comunicación clara y cercana, alineada entre lo que dicen y lo que hacen.
COMPROMISO
Gracias a esta estrategia, sus clientes reconocen a BN por su propuesta de valor clara: humanidad, cercanía y sostenibilidad. El Banco, además, se acerca a las nuevas generaciones desde la utilidad, el impacto y el propósito.
La educación financiera es un puente clave: al cierre de 2025, más de 2,4 millones de personas han participado de forma acumulada en el Programa BN Libertad Financiera, abarcando a diversos grupos de interés.
“Nuestra campaña emblemática se construye a partir de una narrativa continua que pone en el centro a las personas y su vida cotidiana. No se trata de una campaña táctica de corto plazo, sino de una forma de comunicar y actuar que articula las principales iniciativas del Banco Nacional en temas clave para el país”, valora Chaves.
Bajo esta lógica se integran programas como BN Mujer, los bonos Social, Verde y Azul, la educación financiera masiva, la vivienda, las pymes, las alianzas en salud para detección temprana de cáncer de mama y los patrocinios vinculados a símbolos de identidad nacional, como el fútbol, el marchamo o el ahorro asociado a metas familiares.
“Todas estas acciones comparten unmismo hilo conductor: acompañar decisionesreales que generan bienestar,inclusión y desarrollo”, finaliza.
RECONOCIMIENTOS
El Banco Nacional ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Estos son algunos de los más recientes:
► Estrategia & Negociosy Kantar Mercaplan Estudio “Top Of Mind 2025” (#1 del sector financiero en Costa Rica).
► Focus Economics: Premio al Mejor Pronóstico 2025 (Tipo de cambio US$ para Costa Rica).
► Cinco premios “Banco del Año en Costa Rica” otorgados por The Banker (2016, 2021, 2022, 2023 y 2025).
► Fintech Américas -Premios a los Innovadores Financieros en las Américas 2025 (Bono Azul).
► Festival Volcán 2025: BN ganó Cliente del Año y el Gran Volcán por “Patrocinador Oficial de Tu Pasión”.
"La propuesta de valor del BN (Humano, Cercano y Sostenible) es el marco que da coherencia a esta narrativa, permitiendo comunicar impacto con cercanía, datos con humanidad y resultados con propósito”.
Silvia Chaves Herra, directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del BN.