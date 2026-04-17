Banco Nacional: Una marca humana, cercana y sostenible

Por E&N Brand Lab para Banco Nacional

Cuando los costarricenses piensan en soluciones financieras, el BN aparece de manera natural como primera opción. Este valor se ha construido combinando trayectoria con presencia real en la vida del país y la convicción de que esta percepción no se sostiene solo en resultados, sino en la relación diaria con las personas y los sectores productivos.

Dicha cercanía ha facilitado que el BN se consolide como un aliado confiable para familias, pymes y comunidades, respaldando cada historia con datos, impacto y rendición de cuentas. “En una industria donde las decisiones se construyen sobre seguridad y cercanía, la recordación se convierte en un activo estratégico porque protege la preferencia, fortalece la reputación y abre la puerta a conversaciones más profundas sobre propósito, innovación y sostenibilidad”, destaca Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca y Relaciones Corporativas del BN.

El BN trabaja en aumentar la recordación desde la utilidad y la coherencia, y a partir de una premisa: “cuando una marca acompaña procesos reales, comunica con honestidad y respalda su discurso con resultados medibles, permanece en la mente de las personas”.

El banco apuesta por destacar historias auténticas (donde se muestra el camino, no solo el logro) y por una comunicación clara y cercana, alineada entre lo que dicen y lo que hacen.