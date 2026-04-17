INS: 101 años de liderazgo y confianza

Por E&N Brand Lab para INS

El Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica es reconocido como una de las marcas con mayor recordación en el estudio Top of Mind 2026 (TOM), reafirmando su liderazgo y su compromiso con la excelencia dentro del sector asegurador.

En una categoría como la de seguros, donde la decisión se activa en situaciones críticas, el TOM no es solo un indicador de visibilidad, sino de confianza acumulada; estar primero en la mente implica haber construido credibilidad, respaldo y coherencia durante décadas.

El Instituto ha construido su legado basándose en principios de solidez, respaldo y cercanía. Desde sus inicios, la institución entendió que el valor de marca se consolida mediante relaciones genuinas y constantes con las personas, acompañándolas encada etapa de la vida y adaptándose a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que atraviesa la región.

En sus 101 años, el INS ha evolucionado al ritmo de Costa Rica. Su valor de marca no se ha construido únicamente desde la comunicación, sino desde la acción: atendiendo emergencias, acompañando familias en momentos difíciles, respaldando empresas, impulsando la prevención y aportando al desarrollo nacional.