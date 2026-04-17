INS: 101 años de liderazgo y confianza

Por E&N Brand Lab para INS
El Instituto Nacional de Seguros (INS) de Costa Rica es reconocido como una de las marcas con mayor recordación en el estudio Top of Mind 2026 (TOM), reafirmando su liderazgo y su compromiso con la excelencia dentro del sector asegurador.
En una categoría como la de seguros, donde la decisión se activa en situaciones críticas, el TOM no es solo un indicador de visibilidad, sino de confianza acumulada; estar primero en la mente implica haber construido credibilidad, respaldo y coherencia durante décadas.
El Instituto ha construido su legado basándose en principios de solidez, respaldo y cercanía. Desde sus inicios, la institución entendió que el valor de marca se consolida mediante relaciones genuinas y constantes con las personas, acompañándolas encada etapa de la vida y adaptándose a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que atraviesa la región.
En sus 101 años, el INS ha evolucionado al ritmo de Costa Rica. Su valor de marca no se ha construido únicamente desde la comunicación, sino desde la acción: atendiendo emergencias, acompañando familias en momentos difíciles, respaldando empresas, impulsando la prevención y aportando al desarrollo nacional.
RECORDACIÓN QUE NACE DE LA EXPERIENCIA
La estrategia para fortalecer la recordación ha sido integral y sostenida en el tiempo, gracias al desarrollo de campañas de educación en prevención, presencia activa en comunidades, innovación en productos y una comunicación que conecta emocionalmente.
El ejemplo más reciente es Ciudad Vial PollINS, una novedosa iniciativa que busca promover la movilidad segura entre los niños y niñas desde sus primeras etapas de desarrollo.
Este proyecto ofrece espacios especialmente diseñados para que los niños puedan aprender jugando sobre normas de tránsito, señales viales y comportamientos responsables al desplazarse por las vías públicas, procurando crear conciencia vial y formar buenos usuarios.
También destacan campañas como la del Seguro Estudiantil, representada por “los pollitos”, en la que su respaldo se convirtió en un símbolo cercano, empático y memorable.
MÁS QUE LIDERAZGO, RESPONSABILIDAD
"Para nosotros, estar en el Top of Mind es una señal de confianza. Significa que cuando una persona piensa en proteger lo que más ama, el INS aparece primero. Y eso nos obliga a ser coherentes, sólidos e innovadores todos los días.
Nuestra marca no se construye solo con campañas, se construye cumpliendo cada promesa y aportando al bienestar del país”, asegura Claudio León, subgerente comercial del INS.
El reconocimiento obtenido en el Top of Mind 2026 confirma el liderazgo del INS como una de las marcas líderes en la región. Su capacidad para innovar, adaptarse y mantenerse cerca de las personas lo consolida como referente en el sector asegurador, comprometido con el desarrollo y la protección de la sociedad.
APOYO PARA COSTA RICA
En los próximos cinco años, el INS proyecta consolidarse como una marca aún más cercana, digital, preventiva y sostenible, manteniendo el equilibrio entre su legado histórico y la innovación constante.
Después de 101 años, el INS no solo es una aseguradora líder, es una institución que forma parte de la memoria colectiva y del futuro de Costa Rica.