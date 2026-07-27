Universidad Dr. José Matías Delgado: Formadores de talento con propósito

El modelo educativo de la UJMD se fortalece con una oferta académica innovadora y actualizada a las necesidades del ámbito laboral, para formar talento capaz de generar impacto dentro y fuera de las organizaciones.

Por E&N Brand Lab para Universidad Dr. José Matías Delgado El verdadero valor de una universidad no se mide solo por el número de graduados que entrega cada año, sino por la capacidad de esos profesionales para integrarse, crecer y generar impacto en el mundo laboral. Bajo esa premisa, la Universidad Dr. José Matías Delgado (UJMD) ha construido un modelo educativo que busca reducir la distancia entre la formación académica y las necesidades reales de las organizaciones. La UJMD, que en 2027 celebrará su 50 aniversario, ha graduado a más de 20.000 profesionales y ha sido pionera en la incorporación de carreras que hoy responden a nuevas dinámicas económicas, que van desde Diseño Gráfico hasta Gestión Tecnológica y Analítica de Datos, Innovación y Transformación Digital e Ingeniería en Gestión Ambiental. Para la institución, la innovación no se limita a abrir nuevos programas, implica revisar las demandas del mercado y traducirlas en necesidades de formación. “Nuestra oferta académica está vinculada al mercado del talento, tanto a nivel metodológico como de contenidos. Renovamos nuestros planes de estudio cada cinco años y realizamos procesos de calibración anuales para responder a los cambios que experimentan las empresas y las profesiones”, explica Rolando Ferrer, director de Estrategia y Transformación Institucional.

EMPLEABILIDAD COMO INDICADOR DE ÉXITO

La UJMD mide el impacto de su modelo a través de la inserción laboral de sus estudiantes y graduados. Según el Índice de Empleabilidad tres de cada cuatro graduados salen con trabajo y más del 80 % trabaja en áreas relacionadas con su profesión. El Índice se monitorea permanentemente la evolución del mercado laboral a través de plataformas como LinkedIn y toma data de informes como el del futuro del empleo del Foro Económico Mundial. Este análisis de competencias demandadas se traslada a los programas académicos y curriculares de la UJMD. “Buscamos ser esa universidad con cercanía y sinergia con el mercado del talento; para que nuestros estudiantes puedan conectarse con oportunidades nacionales e internacionales”, manifiesta Ferrer. Esta visión permite que la institución sea la primera en El Salvador en implementar el modelo de las microcredenciales para acreditar competencias específicas en áreas de alta demanda y complementar la formación profesional tradicional. Como parte de esta iniciativa, la UJMD otorgó 25 becas para que un grupo de estudiantes obtuviera certificaciones en habilidades de empleabilidad mediante un programa intensivo de cinco semanas. “Aprenden cómo proyectar su carrera profesional, cómo hacer su primera hoja de vida, y sus primeros assessments de procesos de selección, entre otras cosas”, señala. A esta estrategia se suma la Academia de Talento, un programa desarrollado junto con empresas aliadas—como Banco Agrícola, Dollar City, Unilever, Elaniin y Search Club— que identifica a jóvenes de alto potencial y los expone a procesos de formación intensiva en pensamiento crítico, IA, liderazgo, estrategia y trabajo en equipo, bajo metodologías similares a las utilizada por las propias organizaciones para seleccionar talento.

CON LA PERSONA AL CENTRO

La transformación institucional de la UJMD está resumida en un nuevo concepto: “Talento con propósito”, una visión que busca formar profesionales técnicamente competentes, pero también ciudadanos capaces de generar un impacto positivo en la sociedad. Con un modelo educativo centrado en la persona, la institución tiene como propósito promover habilidades globales, un talento que se conecte a mercados locales e internacionales, pero en el que prevalezca el componente humano al formar ciudadanos con una sólida ética y moralidad. Más información en: