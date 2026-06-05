UTEC: Educación que protege y transforma

Por E&N Brand Lab para UTEC

La Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) opera con la visión de consolidarse como una institución académica ecoeficiente y de gran reconocimiento social por su contribución a la formación de profesionales capaces de anticipar y resolver desafíos ambientales, sociales y económicos.

La institución comprende la sostenibilidad como parte de su misión educativa y de su propuesta de valor, por lo que en 2010 inició acciones en materia de educación ambiental mediante su programa emblema UTEC Verde.

Entre las principales acciones desarrolladas destaca la formación ambiental para más de 20.000 estudiantes, y la incorporación de asignaturas vinculadas como Derecho Ambiental, Ecoturismo y Gestión Gerencial Responsable.

La sostenibilidad se integra en todas las esferas de la entidad (docencia, investigación, proyección social y gestión institucional), a partir del compromiso de “educar y concientizar a la comunidad universitaria y grupos de interés para convertirlos en agentes de cambio y protagonistas del desarrollo sostenible de El Salvador”.

La universidad evolucionó hacia un modelo de ecoeficiencia, de tal forma que ha iniciado su proceso para el cálculo de la huella de carbono institucional, a partir del cual pretende identificar oportunidades de mejora en su gestión ambiental.

Desde 2013, la UTEC cuenta con una Política Ambiental a partir de la cual se han realizado inversiones importantes entre las que destacan la implementación de paneles solares, iluminación eficiente y apoyo a diversas acciones de proyección social e impacto externo como la plantación de más de 20.000 árboles y 30.000 semillas de mangle a la fecha.

Su liderazgo en educación 100% virtual desde 2008; ha contribuido a reducir la huella ambiental propia y la de su comunidad estudiantil, disminuyendo costos por traslado físico al campus, consumo de papel, así como el consumo energético dentro del campus. En 2025 se estableció un Hub de fomento del emprendimiento climático en colaboración con la organización Cleantech Hub de Colombia.

El reto que UTEC asume es estructural: formar generaciones de profesionales con la conciencia, el conocimiento y las competencias para integrar la sostenibilidad como criterio de decisión en cada espacio donde se desempeñen. Porque la respuesta al cambio climático no se construye solo con tecnología o regulación; se construye, sobre todo, con personas educadas y preparadas para liderar la transformación.

El centro de estudios cuenta, además, con una cadena de suministro integrada por proveedores, aliados institucionales y organizaciones vinculadas a la sostenibilidad con entidades gubernamentales como el MARN, MINEDUCYT, MITUR y CORSATUR; con organizaciones como FUNDEMAS y Cleantech Hub; así como con empresas relacionadas con reciclaje, energía y economía circular.