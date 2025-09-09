INICIO
De nuevo: Navidad en Venezuela se celebrará desde el 1 octubre
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el adelanto de las fiestas navideñas en el país, que, dijo, darán inicio por "decreto" el próximo 1 de octubre, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano. EFE/ Imagen: VTV
2025-09-09
