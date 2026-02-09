Estos fueron los anuncios que impresionaron durante el Super Bowl

Por revistaeyn.com
Más allá del deporte y el entretenimiento de medio tiempo, este domingo fue ideal para las marcas con anuncios que marcaron el momento.
Y que, desde hace años, forma parte relevante para los amantes del marketing.
La transmisión de este 8 de febrero estuvo a cargo de NBC y también se vio en Peacock, una combinación que volvió a encender la “usualmente lucrativa programación de comerciales”.
NBC, de hecho, “agotó su inventario publicitario” a un promedio de US$8 millones por anuncio de 30 segundos, y hasta 10 espacios se vendieron por más de US$10 millones.
Los protagonistas fueron varios entre ellos la Inteligencia Artificial, como nunca antes, el actor Ben Affleck, la actriz Jennifer Anniston, así como los Backstreet Boys, el Oso de Coca-Cola y otros más.
Dove, por su parte, manda un poderoso mensaje de empoderamiento y amor propio en un anuncio colorido junto a jóvenes atletas que bailan y compiten, como parte de la campaña 'The Game Is Ours' (el juego es nuestro) en la que se denuncia que una de cada dos niñas que abandona el deporte lo hace por críticas a su cuerpo.
Ken, desde el universo Barbie, “se tomó unas vacaciones” en un anuncio de Expedia, Hellmann’s armó un número musical en restaurante con “Meal Diamond”, parodiando “Sweet Caroline” y sumando a Andy Samberg y Elle Fanning.
Como dato curioso, este año varios de los anuncios no esperaron el Super Bowl y se lanzaron antes en las plataformas oficiales de los anunciantes, como YouTube.
Telemundo hace un resumen de los comerciales transmitidos durante cada espacio entre los cuartos del Super Bowl 2026:
El anuncio de Pringles, uno de los favoritos de la audiencia según una encuesta de The New York Times, sitúa a la cantante de 'Manchild' construyendo a su pareja ideal con papas de la compañía, en alusión a una sátira sobre la obsesión de los ídolos de Hollywood con Leonardo DiCaprio.
Bajo los acordes de 'I Want to Break Free', los osos atraviesan una divertida crisis de identidad que termina con una recreación de la icónica escena de una pareja captada en la 'kiss cam' de un concierto de Coldplay y que dio la vuelta al mundo por una evidente infidelidad captada en vivo.