Estos fueron los anuncios que impresionaron durante el Super Bowl

Por revistaeyn.com

Más allá del deporte y el entretenimiento de medio tiempo, este domingo fue ideal para las marcas con anuncios que marcaron el momento.

Y que, desde hace años, forma parte relevante para los amantes del marketing.

La transmisión de este 8 de febrero estuvo a cargo de NBC y también se vio en Peacock, una combinación que volvió a encender la “usualmente lucrativa programación de comerciales”.

NBC, de hecho, “agotó su inventario publicitario” a un promedio de US$8 millones por anuncio de 30 segundos, y hasta 10 espacios se vendieron por más de US$10 millones.

Los protagonistas fueron varios entre ellos la Inteligencia Artificial, como nunca antes, el actor Ben Affleck, la actriz Jennifer Anniston, así como los Backstreet Boys, el Oso de Coca-Cola y otros más.