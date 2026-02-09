Residencia de Shakira en El Salvador generará impacto económico de US$55 millones

Según proyecciones del Gobierno salvadoreño, la serie de cinco conciertos que la artista colombiana ofrecerá en el país podría generar un movimiento cercano a los US$55 millones, una cifra muy superior a los US$25 millones proyectados inicialmente.

El paso de Shakira por El Salvador va más allá del espectáculo musical y se perfila como un impulso económico de gran escala.

La llegada de la intérprete de Las Mujeres Ya No Lloran —gira que incluye únicamente a El Salvador dentro de Centroamérica— ha despertado un fuerte interés regional. Las estimaciones oficiales calculan una asistencia total de 135.000 personas, casi la mitad de ellas procedentes del extranjero.

Visitantes de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y otros países del continente ya comenzaron a arribar, atraídos tanto por el show como por la oportunidad de conocer el país.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Desde el Ejecutivo se subraya que esta residencia artística contribuye a posicionar a El Salvador como una sede viable para grandes espectáculos, un objetivo que impacta de manera inmediata en áreas estratégicas de la economía. Hoteles, restaurantes, transporte y comercios figuran entre los principales beneficiados por el flujo de visitantes que se concentrará durante los días de concierto.

Las previsiones apuntan a una ocupación hotelera total en San Salvador, mientras que otros destinos turísticos del país alcanzarían niveles cercanos al 80 %. A esto se suma una alta demanda en restaurantes, muchos de los cuales operarían a plena capacidad, así como un incremento notable en las ventas de negocios ubicados en las zonas cercanas a los recintos donde se realizan los eventos.