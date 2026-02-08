Bad Bunny hizo un homenaje a toda Latinoamérica en el Super Bowl

Bad Bunny hizo un homenaje a toda Latinoamérica en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 entre los Patriots y los Seahawks. El cantante puertorriqueño presentó todas las banderas y nombró a los países de la región, junto con Estados Unidos y Canadá en su presentación en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Por revistaeyn.com / Agencia EFE / ESPN

Vestido de banco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema 'Tití me preguntó'.

El puertorriqueño lideró el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

‘Bienvenidos a la fiesta más grande del mundo ‘ fue una de las frases en español que pronunció el intérprete de ‘Callaita’. Además hizo varias alusiones hacia la cultura latina y especialmente a la de Puerto Rico, con una mezcla de temas de Don Omar, Tego Calderón y Daddy Yankee.