Bad Bunny hizo un homenaje a toda Latinoamérica en el Super Bowl

Por revistaeyn.com / Agencia EFE / ESPN
Bad Bunny hizo un homenaje a toda Latinoamérica en el show del medio tiempo del Super Bowl 2026 entre los Patriots y los Seahawks. El cantante puertorriqueño presentó todas las banderas y nombró a los países de la región, junto con Estados Unidos y Canadá en su presentación en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.
Vestido de banco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema 'Tití me preguntó'.
El puertorriqueño lideró el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.
‘Bienvenidos a la fiesta más grande del mundo ‘ fue una de las frases en español que pronunció el intérprete de ‘Callaita’. Además hizo varias alusiones hacia la cultura latina y especialmente a la de Puerto Rico, con una mezcla de temas de Don Omar, Tego Calderón y Daddy Yankee.
INVITADOS ESPECIALES
La estrella estadounidense y Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.
Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de 'Die With A Smile' y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de 'Baile Inolviable'.
Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco 'DtMf'.
Cerró con CAFé CON RON mientras las banderas de toda América recorrieron el campo y lo alcanzaron en una de las zonas de anotación mientras Bad Bunny mencionó a todos los países de la región y los presentó como uno solo.
Finalmente, mientras abandonaba el campo, salió el coro de ‘DtMF’, lo que provocó un canto general mientras los fuegos artificiales salían del techo del estadio.