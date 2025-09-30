INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
Mujeres Desafiantes 2025: Así fue nuestro evento en Costa Rica
El evento
Mujeres Desafiantes
llegó por primera vez a Costa Rica. Fue un escenario para proyectar el talento de las centroamericanas, reforzar la agenda de inclusión y conectar con las empresas y líderes que trabajan por la equidad.
2025-09-30
MÁS VIDEOS
Mujeres Desafiantes
Mujeres Desafiantes reúne a líderes de Centroamérica en Costa Rica
Videos
Bill Gates defiende 'la verdad sobre las vacunas': Gracias a ellas mueren menos niños
Videos
Trump: Lo único que me dio la ONU es un teleprompter roto y unas escaleras estropeadas
Mujeres Desafiantes
Estrategia y Negocios celebra su edición más futurista de Mujeres Desafiantes en Costa Rica
Videos
De nuevo: Navidad en Venezuela se celebrará desde el 1 octubre
Centroamérica & Mundo
EEUU atacó a un barco cargado con drogas procedente de Venezuela
Mostrar más