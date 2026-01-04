Nicolás Maduro preso en Nueva York

Este sábado 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro, heredero político de Hugo Chávez, aterrizó en Nueva York escoltado por agentes del FBI y la DEA. Junto a su esposa, Cilia Flores, descendió de la aeronave esposado y fue trasladado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn.
