Panamá: el epicentro donde se habla de criptoactivos y comercio internacional

La Red de Organizaciones Tributarias (NTO), reúne a 10 organizaciones tributarias regionales e internacionales, es utilizada como una plataforma mundial para el intercambio de experiencias, conocimientos y mejores prácticas en materia de administración tributaria. En Panamá, debaten actualmente organizaciones de África, Europa, Asia y América.

Algunas de las redes de la NTO son: African Tax Administration Forum (ATAF), Association of Tax Authorities of Islamic Countries, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), Intra-European Organisation of Tax Administratión (IOTA), entre otras.