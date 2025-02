Mundo cripto: ¿Cómo evitar caer en un Pump and Dump?

Un ejemplo de esta manipulación podría ser la que se vive con el emprendimiento del que hablaba el presidente de Argentina, Javier Milei, la ‘moneda meme’, que se llama ‘$Libra’, y forma parte del espectro de criptomonedas que no cuentan con sustento económico real.

El jefe de Estado argentino publicó un tuit, que compartió en otras de sus redes sociales, en el que resaltaba un “emprendimiento privado” de un token de criptomonedas bajo el funcionamiento de cadena de bloques, pero que borró tras cinco horas y ofreció excusas al interiorizarse de que la criptodivisa pudiese estar atada a estafas virtuales.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, señaló Milei en un mensaje publicado pasada la media noche de este sábado.