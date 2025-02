¿Qué impacto han tenido las iniciativas del BID en los países de Centroamérica?

En los últimos años en Centroamérica, el BID, BID Invest y BID Lab, han alcanzado logros tales como 2,3 millones de estudiantes beneficiados con programas de desarrollo infantil temprano, escolarización y programas educativos de calidad, más de 15 millones de personas con mejores servicios de salud y nutrición y 3,2 millones de hogares con acceso mejorado a agua y saneamiento.

Para el caso particular de Costa Rica, el reporte señala que se ofrece un enfoque integral que combina el Programa de Integración Fronteriza del BID, de US$ 100 millones, enfocado en modernizar la infraestructura y los sistemas fronterizos, y el Programa de Facilitación del Financiamiento al Comercio Exterior de BID Invest, de US$ 168 millones, que ayuda a las empresas a fortalecer sus operaciones internacionales.

Se inauguró el Centro de Control Integrado en Paso Canoas, un puesto fronterizo de Costa Rica con Panamá con una inversión de US$33 millones que permite agilizar la tramitología y el proceso de cruce y su impacto esperado incluye reducir en un 50 % el tiempo promedio del tránsito de carga y de pasajeros, así como bajar los costos de transporte. También se ha expandido la capacidad de atención: con instalaciones avanzadas, atiende a 815 personas y 227 unidades de transporte por día en promedio, facilitando el comercio y la movilidad.

En el sector salud de El Salvador, el BID ha financiado la construcción, ampliación y remodelación de más de 20 unidades de salud, así como el equipamiento y modernización de otras 64. También ha financiado el primer Centro de Atención de Enfermedades no Transmisibles y el fortalecimiento de los equipos comunitarios de salud familiar.

Además, el Banco también ha sido un socio clave en la modernización de seis hospitales salvadoreños y el equipamiento de otros 11, contribuyendo a mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento hospitalario.