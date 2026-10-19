Finanzas

Personalización impulsada por IA puede ayudar a los bancos a crear valor

McKinsey plantea que los bancos pueden fortalecer sus relaciones y generar más valor si combinan inteligencia artificial, conocimiento del cliente y una transformación de su gestión comercial.

Por: Revistaeyn.com Tener una aplicación eficiente facilita las operaciones bancarias. Conseguir que el cliente elija a esa institución para ahorrar, financiarse y resolver sus necesidades exige construir una relación que conserve relevancia en cada interacción. Un artículo de McKinsey, publicado en su blog, propone utilizar la inteligencia artificial para personalizar esa relación. Su análisis se apoya principalmente en bancos europeos: en seis mercados, los clientes mantenían cuentas en un promedio de 2,6 entidades en 2025, frente a dos en 2021.

Cuatro piezas para una relación más relevante

La consultora identifica cuatro componentes: 1) integrar los datos necesarios para decidir qué acción ofrecer; 2) diseñar comunicaciones y recorridos personalizados; 3) medir resultados mediante herramientas de marketing, y 4) organizar equipos con responsabilidades y capacidades adecuadas. La propuesta incluye responder a señales del comportamiento del cliente y facilitar los procesos digitales. Exige, además, respetar las reglas de privacidad y los consentimientos correspondientes. Según su experiencia con entidades bancarias, una ejecución adecuada puede mejorar entre 10% y 25% el valor del cliente. Para comenzar, recomienda diagnosticar capacidades, probar casos concretos y ampliar los que demuestren resultados.

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