El Spotify Camp vuelve a abrir sus puertas

El 7 de noviembre de 2025 quedará marcado a fuego en la memoria de la afición azulgrana. Tras 893 días de espera desde aquel último partido, el 28 de mayo de 2023, cuando el Barcelona cerró la temporada con un contundente 3-0 ante el Mallorca, el regreso al Spotify Camp Nou se hizo realidad, aunque fuese para presenciar un entrenamiento de la primera plantilla.
Vista general del Spotify Camp Nou. EFE/Alberto Estévez
Alrededor de 23.000 espectadores, han acudido este viernes al Spotify Camp Nou para presenciar el entrenamiento que realiza el primer equipo masculino del Barcelona. EFE/ Alberto Estévez
"Es el legado que daremos a las generaciones futuras de barcelonistas que podrán tener estos momentos míticos, podrán crecer en este Spotify Camp Nou, que es una joya arquitectónica y de la cual estamos muy orgullosos porque será el mejor estadio del mundo", ha señalado el presidente del conjunto catalán.. EFE/ Alberto Estévez
"Ilusión" y "ganas" eran las palabras más repetidas. Algunos posaban frente a las obras para inmortalizar el momento, otros intercambiaban recuerdos, y todos respiraban la misma energía que solo el Spotify Camp Nou puede despertar. EFE/ Alberto Estévez
Aspecto del estadio Spotify Camp Nou durante la visita para periodistas que organizó el FC Barcelona el pasado 23 de septiembre. EFE/Alberto Estévez
Alrededor de 23.000 espectadores han acudido este viernes al Spotify Camp Nou para presenciar el entrenamiento que ha realizado el primer equipo masculino del Barcelona para preparar el partido de liga que disputarán mañana ante el Real Club Celta de Vigo en Balaídos, en el que ha sido el primer evento abierto al público en el estadio azulgrana desde el inicio de las obras de reconstrucción en el verano de 2023 y una prueba piloto para la futura reapertura en un partido oficial. EFE/Alberto Estévez