La luna llena oculta y roja de marzo, un capítulo más de un magnífico año de eclipses

La luna llena de esta pasada noche se tiñó de rojo en un eclipse total que duró, incluida su fase penumbral, algo más de cinco horas y que, como en otras ocasiones, dejó magníficas instantáneas tanto de profesionales como de aficionados en el este de Asia, Australia, islas del Pacífico y América. El evento astronómico es un capítulo más en un buen año de eclipses, sobre todo porque el 12 de agosto hay uno muy esperado, el de Sol. FOTO EFE
Un eclipse lunar total se observa en el cielo nocturno sobre el puerto de Serangan, en Bali, Indonesia, este martes. EFE/ Made Nagi
Fotografía que muestra la 'luna de sangre' este martes sobre Toronto (Canadá). EFE/Julio César Rivas
Observación de la Luna de Sangre durante un eclipse lunar total en Bangkok, Tailandia, el 3 de marzo de 2026. Un eclipse lunar total ocurre cuando la Tierra se interpone entre la luna llena y el sol, lo que provoca que la luna llena aparezca con un brillo rojizo, conocido como Luna de Sangre. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Un eclipse lunar total se observa en el cielo nocturno sobre el puerto de Serangan, en Bali, Indonesia, el 3 de marzo de 2026. EFE/EPA/MADE NAGI
YANGÓN (Myanmar), 03/03/2026.- La Luna de Sangre durante un eclipse lunar total, vista en el cielo sobre la orilla del lago Inya en Yangón, Myanmar, el 3 de marzo de 2026. (Birmania) EFE/EPA/NYEIN CHAN NAING