La Mitad del Mundo se adorna con más de 20 globos aerostáticos

Aún no salía el sol en la Mitad del Mundo, el monumento situado en el norte de Quito, capital de Ecuador, por donde pasa la línea ecuatorial que divide los dos hemisferios del planeta, cuando familias enteras empezaron a llegar hasta el lugar para ser las primeras en disfrutar de los más de 20 globos aerostáticos que durante cuatro días llenarán el cielo de colores en el Festival Internacional del Globo.