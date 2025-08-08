La Mitad del Mundo se adorna con más de 20 globos aerostáticos

Aún no salía el sol en la Mitad del Mundo, el monumento situado en el norte de Quito, capital de Ecuador, por donde pasa la línea ecuatorial que divide los dos hemisferios del planeta, cuando familias enteras empezaron a llegar hasta el lugar para ser las primeras en disfrutar de los más de 20 globos aerostáticos que durante cuatro días llenarán el cielo de colores en el Festival Internacional del Globo.
Personas asisten al cuarto Festival Internacional del Globo este viernes, en Quito (Ecuador). Más de 20 globos volaron sobre los Andes ecuatorianos en la ciudadela Mitad del Mundo.
La cuarta edición de este evento, que es organizado por la Prefectura de la provincia de Pichincha, se está realizando en agosto, pese a que en años anteriores se hizo en diciembre, con el objetivo de aprovechar las vacaciones de verano de los estudiantes de la sierra.
Las tripulaciones que capitanean los globos son de Ecuador, Brasil y México. Uno de los pilotos es el mexicano Mario César Orozco, que tiene a su cargo el globo número ocho, llamado 'Uvas', que llegó desde la ciudad de León
Fotografía que muestra como sobrevuelan globos aerostáticos en el cuarto Festival Internacional del Globo, este viernes en Quito (Ecuador). Aún no salía el sol en la Mitad del Mundo, el monumento situado en el norte de Quito, capital de Ecuador, por donde pasa la línea ecuatorial que divide los dos hemisferios del planeta.
Además de los globos aerostáticos, del 8 al 11 de agosto los visitantes podrán disfrutar de una variada programación de eventos paralelos, que incluirá ferias gastronómicas, espectáculos de luces y conciertos durante todo el día.