Guatemala Fashion Week: buscando la sostenibilidad e internacionalización del diseño local

POR EFE

La décimosegunda edición del Guatemala Fashion Week (GTFW) arrancó esta semana en la capital guatemalteca, consolidándose como la principal plataforma de moda de la región con el objetivo de internacionalizar el diseño nacional y promover la sostenibilidad.

El evento, que se celebró del 11 al 14 de noviembre en Ciudad Cayalá, ubicada en el este de la capital del país, tiene como invitado estrella al afamado diseñador estadounidense Michael Costello, conocido por vestir a celebridades como Beyoncé, Lady Gaga o Jennifer López.

Costello, quien alcanzó notoriedad en el programa "Project Runway", presenta una colección inspirada en la glamurosa era de los años 70 y el icónico Studio 54.

En una rueda de prensa, el diseñador y su equipo explicaron que el caftán es su "silueta insignia" y que su "objetivo principal es que las mujeres se sientan fuertes y empoderadas".