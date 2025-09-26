Mujeres Desafiantes 2025: Costa Rica, la sede del liderazgo femenino

El evento Mujeres Desafiantes llegó por primera vez a Costa Rica. Fue un escenario para proyectar el talento de las centroamericanas, reforzar la agenda de inclusión y conectar con las empresas y líderes que trabajan por la equidad. FOTOS CATALINA DELGADO / E&N