Mujeres Desafiantes 2025: Costa Rica, la sede del liderazgo femenino

El evento Mujeres Desafiantes llegó por primera vez a Costa Rica. Fue un escenario para proyectar el talento de las centroamericanas, reforzar la agenda de inclusión y conectar con las empresas y líderes que trabajan por la equidad. FOTOS CATALINA DELGADO / E&N

26/09/2025
  • <i>Las mujeres de la región centroamericana discutieron sobre los principales retos que enfrentan actualmente en el mundo de los negocios, las finanzas, liderazgo y las tecnologías del futuro en el evento Mujeres Desafiantes de Centroamérica, organizado por Revista Estrategia &amp; Negocios.</i>
  • <i>El encuentro, celebrado por primera vez en Costa Rica, buscó proyectar el talento de las centroamericanas, reforzar la agenda de inclusión y conectar con las empresas y líderes que trabajan por la equidad en sus organizaciones y compañías.</i>
  • <i>Más de 20 panelistas nos inspiraron en este encuentro regional en Costa Rica. Mujeres Desafiantes es uno de los especiales emblema de E&amp;N.</i>
  • Se presentaron los resultados del más reciente Ranking PAR Aequales, elaborado por Aequales, consultora especializada en diversidad y equidad de género con enfoque corporativo, en alianza con Upgrade Comunicación, para Centroamérica.
  • <i>En el primer Panel Magistral de la jornada titulado Mujeres Desafiantes en las Inversiones participaron de Marcela Castillo, Directora financiera de Castillo Hermanos/ Alimentos | Guatemala; Reina Irene Mejía, directora de Banca Privada para Centroamérica y Caribe de Citi; María Antonieta del Cid, directora del Consejo de Administración del BAM; y Gloriana Carballo, vicepresidenta de la Asociación Fintech de Centroamérica.</i>
  • Se conoció el Caso de Éxito de Erika Looser, Gerente Comercial Elmerc, de Costa Rica, quien le contó a Montserrat Bonilla Garro, Directora de Legal, Seguridad Corporativa y Ética y Cumplimiento, en Walmart de Centroamérica, sobre cómo inició en la actividad del ecoturismo y de repente su padre le heredó una empresa de productos para el cuidado personal.
  • En palabras de Lizza Bobadilla de Handal, Gerente de Captación de Audiencias de Productos Segmentados de Grupo OPSA y E&amp;N, eventos como este sirven para visibilizar a todas aquellas mujeres que están reescribiendo día a día el futuro de Centroamérica.
  • <i>Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional (de Costa Rica), participó en el evento Mujeres Desafiantes de Centroamérica y expuso la charla “La conciencia de ser la CEO de tu vida”.</i>
  • <i>En el Panel Magistral “Mujeres Desafiantes para futuro” estuvieron como panelistas Adriana Lizano Fernández, Fundadora y Gerente Comercial en ADA Robotics; Lissa Graciela Rivera, Gerente de Estrategia de IA &amp; Data y CoFundadora de Women in Data Science Costa Rica; Lorna Peraza, especialista en gamificación y diseñadora de juegos; y Rocío Pinto, CEO y Fundadora de Multiverse.</i>
  • <i>En la sesión “Liderazgo del futuro: menos control, más amor”, Mireya Nasser, Coach en Mentalidad, Crecimiento Personal y Salud Integral, señaló con el público asistente que todavía se carga con la creencia que para ser profesionales tenemos que ser distantes, que mostrar cercanía y autenticidad es perder autoridad, que abrir el corazón es poco serio, pero descubrió lo contrario.</i>
  • <i>En el panel Mujeres Desafiantes en los negocios se contó con la participación de Vivian Carles, Gerente General Bimbo Panamá; Johanna Escobar, Gerente General de Liberty Costa Rica; y Ana Beatriz Franco, Vicepresidenta Cuidado Familiar y Profesional para América Latina en Kimberly-Clark.</i>
  • La noche se cerró con un cóctel y espacio para crear redes y alianzas entre las asistentes.
  • El evento 2025 fue posible gracias a los patrocinadores, que creen en el poder de las mujeres. Castillo Hermanos, BAC, además de Kimberly Clark, Liberty, Bimbo, Walmart México y Centroamérica, Ron Centenario...
  • Mireya Nasser, Cargill y Corporación Lady Lee, que cuenta con su programa SUPERATE.
