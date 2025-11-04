Panamá honra a sus símbolos patrios

Los panameños celebraron este lunes el 122 aniversario de su separación de Colombia, fecha que marcó el inicio de la vida republicana del país centroamericano, con los tradicionales desfiles estudiantiles y de bandas de música.
Estudiantes participan en el desfile en honor a los símbolos patrios este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). Panamá celebró el tradicional desfile en honor a los símbolos patrios con estudiantes y bandas escolares por la Vía España como parte del Mes de la Patria. EFE/Carlos Lemos
Integrantes de bandas de música participan en el desfile en honor a los símbolos patrios este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). Panamá celebró el tradicional desfile en honor a los símbolos patrios con estudiantes y bandas escolares por la Vía España como parte del Mes de la Patria. EFE/Carlos Lemos
Estudiantes participan en el desfile en honor a los símbolos patrios este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). Panamá celebró el tradicional desfile en honor a los símbolos patrios con estudiantes y bandas escolares por la Vía España como parte del Mes de la Patria. EFE/Carlos Lemos
Estudiantes y bandas de música desfilan por la Vía España este lunes, como parte del 122 aniversario de separación de Colombia, en Ciudad de Panamá (Panamá). Los asistentes disfrutaron del desfile, marcado por el color de los uniformes estudiantiles, los trajes típicos y una variada selección musical que fue desde las tradicionales “Marcha a Panamá”, “¡Viva Panamá!” y "Colonia Americana, No!" hasta temas de música típica y populares piezas de reguetón. EFE/ Carlos Lemos
Una integrante de una banda de música disfrazada desfila por la Vía España este lunes, como parte del 122 aniversario de separación de Colombia, en Ciudad de Panamá (Panamá). Los asistentes disfrutaron del desfile, marcado por el color de los uniformes estudiantiles, los trajes típicos y una variada selección musical que fue desde las tradicionales “Marcha a Panamá”, “¡Viva Panamá!” y "Colonia Americana, No!" hasta temas de música típica y populares piezas de reguetón. EFE/ Carlos Lemos
Una persona participa en el desfile en honor a los símbolos patrios este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). Panamá celebró el tradicional desfile en honor a los símbolos patrios con estudiantes y bandas escolares por la Vía España como parte del Mes de la Patria. EFE/Carlos Lemos
Estudiantes integrantes de bandas de música desfilan por la Vía España este lunes, como parte del 122 aniversario de separación de Colombia, en Ciudad de Panamá (Panamá). Los asistentes disfrutaron del desfile, marcado por el color de los uniformes estudiantiles, los trajes típicos y una variada selección musical que fue desde las tradicionales “Marcha a Panamá”, “¡Viva Panamá!” y "Colonia Americana, No!" hasta temas de música típica y populares piezas de reguetón. EFE/ Carlos Lemos