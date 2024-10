Andrés Iniesta se retira y llegaron felicitaciones hasta del Real Madrid

POR EFE

El excentrocampista internacional español Andrés Iniesta, autor del tanto que dio a España el título mundial en 2010, confesó, muy emocionado, que nunca pensó "que llegaría este día", en el acto de su retirada como futbolista profesional, en el antiguo cine IMAX del Port Vell de Barcelona.

"Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo... de nunca rendirse, valores imprescindibles en mi vida. Me siento muy orgulloso de este camino, con toda la gente que me ha acompañado", afirmó con la voz entrecortada al inicio del acto.

En su despedida, Iniesta estuvo acompañado de unos 450 invitados, entre los que estaban su mujer Ana, sus seis hijos, sus padres y su hermana -"mi familia siempre ha sido mi motor, mi fortaleza", destacó- y también de excompañeros en el Barça como Gerard Piqué, Xavi Hernández, Anderson Luis de Souza 'Deco', Sergi Roberto, Marc Bartra o Sergi Samper, con el que también coincidió en el Vissel Kobe japonés.