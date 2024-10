Adriana Ruano, una desafiante y ejemplo de perseverancia y disciplina

Ruano comentó que su vida deportiva inició a los 3 años y medio de edad. “A muy corta edad se me presenta ese sueño al conocer a Luisa Fernanda Portocarrero (gimnasta olímpica nacida en Nicaragua y quien vivió desde su infancia en Guatemala. Primera de su país en posicionarse entre las mejores veinte atletas del mundo en los Juegos Olímpicos de 1992 en gimnasia artística) y fue una inspiración", apuntó.

Según recuerda eran jornadas largas, desde temprano en la mañana y por la tarde hasta tarde-noche. Así fue su vida por 14 años. “Cuando me preguntan cómo fue mi infancia y adolescencia es: Mi único recuerdo es estar entrenando y luchando por el sueño de representar a Guatemala en las competencias”.

Lo que empezó como un juego se convierte en una ilusión por representar a Guatemala en competiciones mundiales. A los 7 años de edad comienza su entrenamiento en alto rendimiento. “Buscamos un colegio con mis padres que me permitiera hacerlas dos sesiones de entrenamiento y seguir con mis estudios”, comentó.

Al principio no le gustó porque pasó de estar bajo techo en un gimnasio a estar al aire libre, en un campo de tiro, además de que debía usar audífonos que representaron para ella un ejercicio de introspección. Pero la disciplina y la tenacidad hicieron lo suyo.

Tras 14 años - o un poco más- de vivir con una rutina establecida, enfrentó un año de tratamiento, donde estuvo inmovilizaba. Hizo natación, pero este ejercicio no era lo suyo. Llevó tratamiento clínico con un psicólogo, esto le ayudó a sobrepasar esa etapa. En ese año subió 30 libras de peso debido a la suspensión de su entrenamiento y aparece un médico que le dice que el deporte que podía practicar era tiro. Lo mismo le recomendó un amigo de su hermano.

A Adriana, en París 2024, se le cumple el sueño de representar a su país en unos olímpicos y conseguir una medalla y no lo hace sola, aunque en terreno si lo está: el mapa de Guatemala con un corazón en el centro está en su escopeta, la bandera guatemalteca ondeando tras ganar medalla y la foto de tu papá en el momento de la selfie del triunfo fueron sus compañeros en el momento de su gane en París.

“En ese momento... toda la vida pensé que iba a ser de euforia y mucha emoción, pero lo tomé con mucha calma y serenidad. Lo primero que vino a mi fue una sensación de agradecimiento a Dios, porque me dio las respuesta de muchos momentos en el pasado, y porque me permitió ese momento y que fueran mi familia y mis entrenadores de gimnasia fue muy emotivo para mí... Incluso, el Himno Nacional fue emblemático porque siempre me soñé, en el pasado, cantando el himno en un podio”, expresó Ruano.

Otro sentimiento importante que la acompañó fue el tener consigo la foto de su padre. “Desde que mi padre falleció llevo la foto de él en mi chaleco y, antes de entrar a cada ronda, le pido que me apoye. Poder ponerlo a la par de la medalla fue decirle: papa aquí estás y lo logramos, por lo que luchamos tantos años”.