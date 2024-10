Carlos Calderón del Cid, ganador del Premio Literario Monteforte Toledo, edición cuento 2024

El jurado calificador destacó Las Minervas por su poderosa narrativa, centrada en una conversación telefónica entre dos hermanos que reflexionan sobre la muerte violenta de un joven mixqueño, Santiago Pérez Sajbochol.

A través de esta conversación, se exploran temas como la justicia, la violencia y el impacto emocional de estos eventos en la vida cotidiana, ofreciendo una perspectiva crítica sobre la realidad social. La estructura del cuento, intercalada con un informe policial, crea una tensión única que invita al lector a cuestionar la verdad detrás de los hechos.

La entrega del premio, que incluye un incentivo económico de Q25.000, un diploma y un galardón, se llevó a cabo el jueves 3 de octubre en las instalaciones de Fundación Paiz.

“La literatura de Mario Monteforte Toledo me dio un primer impacto de un mundo indígena y mestizo conviviendo en la realidad. Él junto a otros escritores como Augusto Monterroso, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar fueron mis primeras aproximaciones con la literatura.

En el 2022 participé en el certamen con otro cuento, pero no fue elegido. Uno no tiene que desistir. Ahora que gané me sentí muy bien, lo que más me interesa es poder tener la difusión que tiene el premio y proyectar mi obra a otro nivel“, explicó Carlos Calderón del Cid.

Además del cuento ganador, Fundación Paiz reconoció el talento de los finalistas de la edición 2024 del certamen:

Carlos Rafael Meza Martínez – A salto de Mata (Guatemala)

José Javier Gálvez Hernández – No sabría estar en otro lugar (Guatemala)

Mauricio Ernesto Reyes Romero – El otoño es perfecto en New York (El Salvador)

Flor Elisa Aragón Bosworth – La rampa (El Salvador)

Ronald Gerardo Hernández Campos – Estragos (Costa Rica)

Álvaro Sánchez – La corriente (Guatemala)

El prestigioso jurado de esta edición estuvo compuesto por:

Luis Méndez – Poeta, editor y ensayista guatemalteco.

Monica Bergna – Editora de literatura infantil y juvenil, fundadora de Alboroto Ediciones en México.

Paula Fernández – Diseñadora gráfica y editora argentina.

Con más de 1.500 escritores centroamericanos que han participado desde la reactivación del certamen en 2021, el Premio Literario Monteforte Toledo sigue consolidándose como un referente para la literatura de la región.