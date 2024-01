El bebé Yoda tendrá su propia película de la Guerra de las Galaxias

La película será dirigida por Jon Favreau, creador del éxito de Disney+ "The Mandalorian", el programa en el cual debutó el querido personaje.

El bebé Yoda llega a la gran pantalla. El gran favorito de los fans coprotagonizará una nueva película de la Guerra de las Galaxias llamada "The Mandalorian & Grogu", anunció Lucasfilm.

No está confirmado si Pascal asumirá su rol de televisión en la película, que entrará en fase de producción este año.

"Me encanta contar historias ambientadas en el prolífico mundo que George Lucas creó", dijo Favreau en un comunicado.

No hay fecha de lanzamiento para "The Mandalorian & Grogu", aunque en el calendario de Disney, la próxima película de la Guerra de las Galaxias está prevista para mayo de 2026.

Hay otras producciones de la franquicia en desarrollo en manos de directores como Taika Waititi ("Jojo Rabbit"), y James Mangold ("Indiana Jones and the Dial of Destiny").

Pero otras películas anunciadas, bajo la dirección de Kevin Feige (el productor de todo el universo de superhéroes de Marvel) y Patty Jenkins ("Mujer Maravilla"), fueron archivadas.