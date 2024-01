Llegarán películas de terror de Mickey al expirar derechos de autor

A pesar de las advertencias de Disney de que buscaría proteger a su personaje más icónico, se esperaba que los cineastas oportunistas anunciaran rápidamente sus propias remakes y adaptaciones no oficiales. Y no decepcionaron.

"Mickey's Mouse Trap" presentará a un asesino enmascarado vestido como Mickey acechando a un grupo de jóvenes amigos a través de una sala de juegos. La otra será una comedia de terror, aún sin título, que mostrará a un ratón sádico atormentando a los desprevenidos pasajeros del ferry.

"Sólo queríamos divertirnos con todo esto", dijo el director de "Mickey's Mouse Trap", Jamie Bailey, en un avance publicado en YouTube. "Quiero decir, es el Mickey Mouse de 'Steamboat Willie' asesinando gente. Es ridículo. Nos divertimos haciéndolo y creo que se nota". Está previsto que la película de bajo presupuesto se estrene en marzo.

Mientras tanto, el cineasta Steven LaMorte, conocido por "The Mean One: un siniestro cuento de Navidad", una película de terror de 2022 inspirada en "El Grinch", está trabajando en su propia "versión retorcida" de Mickey. "'Steamboat Willie' ha traído alegría a generaciones, pero debajo de ese exterior alegre se esconde un potencial para el terror puro y desquiciado", expresó en un comunicado de prensa.

La producción de la película comenzará esta primavera boreal.

Ambos proyectos recuerdan a "Winnie the Pooh: miel y sangre", una película de terror de bajo presupuesto que acaparó los titulares el año pasado después de que expiraran los derechos de autor de los primeros libros de A.A. Milne.

Los analistas dicen que Disney estará observando de cerca y es probable que envíe abogados si alguien se excede. Sólo la primera versión en blanco y negro de Mickey es de dominio público, no el colorido personaje de películas posteriores de Disney como "Fantasía".