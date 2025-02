¿Es posible que una ballena jorobada se trague a una persona?

Si bien ha habido incidentes en los que personas han sido tragadas accidentalmente por ballenas, como los recientes casos de Adrián Simancas en Chile y Michael Packard en Estados Unidos, estos casos son extremadamente raros y no representan un peligro real para los humanos.

Las ballenas jorobadas son animales marinos que se alimentan de krill, plancton y peces pequeños. No tienen interés en comer humanos.

En los incidentes en los que las ballenas se han tragado a personas, generalmente ha sido un accidente. La ballena puede haber estado alimentándose y haber tragado accidentalmente a la persona junto con su comida.

En la mayoría de los casos, la ballena escupe a la persona de inmediato. Esto se debe a que las personas no son lo que la ballena come normalmente y no pueden digerirlas.