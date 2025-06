¿Qué jugador fichará por el Barcelona? Laporta promete ilusionar

Todos estos ingresos, según Joan Laporta, no harán más que aumentar con el regreso al Spotify Camp Nou "al inicio del próximo otoño", aunque con un aforo inicial de unos 60.000 espectadores.

"Ya hemos hablado con LaLiga de que nuestra intención es empezar a jugar allí a partir del mes de septiembre, aunque el 10 de agosto haremos un primer test en el nuevo estadio disputando el Trofeo Joan Gamper", explicaó.

"Volveremos a casa con todas las garantías de seguridad, aunque con incomodidades porque aún estaremos en obras. Pero veremos cómo crece el estadio y va ganando en servicios hasta tenerlo totalmente acabado en el verano de 2026", añadió Laporta, quien dio por hecho que la cubierta que culminará la obra se colocará con posterioridad a esa fecha.

Ante los 'senadores', el presidente hizo balance de la que ha considerado "una de las temporadas más complicadas de la historia" de la entidad y agradeció a los socios por haber contribuido "a la estabilidad institucional" para poder enfrentarse "a los que han intentado desestabilizar" al Barcelona durante todo el curso.

"Nosotros no somos perfectos, pero con nosotros el Barça gana, y eso hay que defenderlo", apuntó Joan Laporta, quien citó un ejemplo concreto de esa desestabilización al criticar el arbitraje de la última fase final de la Liga de Campeones de balonmano.

"No se sí visteis el partido contra el Magdeburgo (la semifinal que el Barça perdió 30-31), pero en Colonia los árbitros nos robaron el partido de forma clarísima. Yo creo que no querían que la ganásemos, porque llevábamos años ganándola. Eso no se puede permitir y hemos elevado una queja", concluyó ante los 185 'senadores' acreditados.