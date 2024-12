¿Qué temas fueron los más buscados en Google en 2024?

Mientras que en la de “gente”, las personalidades más destacadas han sido Trump, seguido de Catalina -la princesa de Gales que este año desapareció del ojo público y luego anunció que le habían detectado un cáncer-, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris -que no consiguió vencer a Trump en las elecciones de noviembre- y la boxeadora argelina Imane Khelif, que también fue la deportista más buscada-.

La quinta búsqueda fue el cantante Liam Payne -exmiembro de la banda británica One Direction que murió este año en Buenos Aires-, la sexta “India contra Bangladesh” -también en referencia al torneo de críquet- y la séptima es el último modelo del teléfono de Apple, iPhone 16.

En la parte de los músicos, el artista que más curiosidad ha generado entre los usuarios de Google ha sido Diddy -cuyo nombre real es Sean Combs y que este año fue arrestado y acusado de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución, así como de varias violaciones y agresiones sexuales-, el cantante Usher -cabeza de cartel de la Super Bowl de este año-, la banda Linkin Park y la cantante Sabrina Carpenter.

La película de animación ‘Inside Out 2’, fue la cinta más buscada, seguida de la película de superhéroes ‘Deadpool & Wolverine’, el thriller ‘Saltburn’ y la secuela de Tim Burton ‘Beetlejuice Beetlejuice”.

Mientras que en la pequeña pantalla las series más buscadas fueron, por orden, ‘Baby Reindeer’, ‘Fallout’ y ‘House of the Dragon’.

En Estados Unidos, lo que más se buscó fue “elecciones” -ya que las presidenciales se celebraron el 5 de noviembre-, seguido de Trump -quien además de ganar las elecciones fue noticia este verano por ser el objetivo de un intento de asesinato que le dejó con una herida de bala en una oreja-.

Mientras que en tercer lugar está “Connections” -juego de palabras de The New York Times-, en cuarto el equipo de béisbol New York Yankees y en quintó lugar la demócrata Harris.