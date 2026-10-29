Apple presenta un primer MacBook Pro con pantalla táctil

Por: EFE

Según informó la corporación, este nuevo ordenador portátil contará con hasta 24 horas de autonomía y un diseño más fino "y mucho más ligero" que será de 1,38 o 1,82 kilogramos dependiendo del modelo siendo "más portátil que nunca para que los profesionales puedan trabajar en cualquier lugar".

Además, el dispositivo llevará integrado el "chip más potente jamás creado por Apple", los M5 pro o M5 Max, que irán acompañados con hasta 128 gigabytes de memoria unificada y hasta 16 terabytes de almacenamiento.

También integrará un sistema de seis altavoces que, según dice la empresa, reproducirá los graves "un 50 % más profundos" para mejorar la claridad del audio y hacerlo "más inmersivo".

Los usuarios que estén interesados podrán reservar este dispositivo a partir de este mismo miércoles y estará disponible para su adquisición a partir del 6 de noviembre.

Apple también ha creado una nueva bisagra para ofrecer mayor estabilidad a quienes utilicen la funcionalidad táctil de las pantallas, que podrán ser usadas para quienes dibujen o desarrollen software que requiera de esa tecnología.