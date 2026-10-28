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Bolsonaro llega a Miami y pone a Trump ante un nuevo conflicto con Brasil

El senador pretende dirigir la oposición desde Estados Unidos tras perder frente a Lula. Una primera carta lo presentaba como “presidente electo”; la versión posterior sustituyó esa expresión por “líder”. Washington autorizó su ingreso, pero Trump evitó respaldar la proclamación.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La llegada de Flávio Bolsonaro a Miami trasladó a territorio estadounidense la disputa que el senador mantiene con las instituciones brasileñas después de su derrota electoral. Para Donald Trump, recibir al hijo de su aliado Jair Bolsonaro abre una tensión concreta: ofrecerle respaldo político mientras conserva la interlocución con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro aterrizó este miércoles 28 de octubre en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka junto con su familia. Había salido por tierra de Brasil hacia Argentina y abordado un avión privado en Puerto Iguazú, con escala en Guayaquil antes de continuar a Florida, según la reconstrucción publicada por Chequeado a partir de información migratoria y del vuelo. Su salida ocurrió después de una orden judicial que le prohibía abandonar Brasil y le exigía entregar sus pasaportes, en una investigación por presunto lavado de dinero. El senador rechaza las acusaciones y sostiene que es víctima de persecución.

De “presidente electo” a “líder

La diferencia entre los cables informativos que lo presentan como “presidente” o “líder” responde a una modificación de un documento difundido este miércoles por su partido. Una primera carta, divulgada por aliados, lo identificaba como el “verdadero presidente electo de Brasil”. Posteriormente, circuló otra versión, compartida por el propio senador, que sustituyó esa condición por la de “líder del Brasil”, según reflejan las coberturas de El País y medios brasileños. El cambio atenúa la proclamación, pero mantiene el propósito político: cuestionar la victoria de Lula y conducir la oposición desde Estados Unidos. Las acusaciones de fraude incluidas en el documento no están acompañadas de pruebas que las acrediten, según lo indican Agência Estado y UOL. Bolsonaro agradeció la acogida de Trump y el apoyo del presidente argentino, Javier Milei. También presentó su salida como una decisión para proteger a su familia y preservar su capacidad de actuación política.

Trump abre la puerta y evita el compromiso

La respuesta del mandatario estadounidense combina simpatía con cautela. Consultado sobre la proclamación, confirmó que había autorizado la entrada de Bolsonaro y afirmó: “No voy a involucrarme”. Sin embargo, calificó la elección de “muy extraña” y sostuvo que el senador y su familia habían recibido un trato injusto. También aseguró que no había conversado con él después de su llegada. Esas declaraciones dejan una ambigüedad relevante. Trump respalda el argumento de que la familia Bolsonaro ha sido perjudicada, pero evita comprometerse con la pretensión presidencial del excandidato. Autorizar su ingreso no establece, por sí mismo, que Washington lo reconozca como mandatario ni confirma, por ahora, la concesión de asilo. No obstante, el Departamento de Estado avanzó en el proceso admitiendo que entregará visas de residencia a la familia Bolsonaro.

El riesgo para la relación bilateral