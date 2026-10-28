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Ingreso promedio de los hogares de Costa Rica cae 3,8% en 2026, según encuesta

El ingreso por trabajo asalariado continúa como la principal fuente de recursos de las familias costarricenses, aunque experimentó una contracción de 3,2 % durante el último año, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares.

  • Ingreso promedio de los hogares de Costa Rica cae 3,8% en 2026, según encuesta

    En materia de pobreza, la Enaho estima que el 15,4 % de los hogares costarricenses se encuentra en esa condición, lo que equivale a 298.713 familias, frente a las 286.365 contabilizadas en 2025. Foto de iStock
2026-10-28

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

El ingreso mensual promedio de los hogares de Costa Rica registró una disminución interanual de 3,8 % en 2026, al situarse en aproximadamente US$2.297, frente a los US$2.388 reportados en 2025, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La reducción, estadísticamente significativa, también se reflejó en el ingreso por persona, que pasó de unos US$959 mensuales en 2025 (₡1.209,825) a US$921 en 2026 (₡1.163,728), equivalente a una caída de 3,8 %.

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El ingreso por trabajo asalariado continúa como la principal fuente de recursos de las familias costarricenses, aunque experimentó una contracción de 3,2 % durante el último año. En contraste, los ingresos procedentes del trabajo autónomo, las transferencias, las rentas de la propiedad y los subsidios estatales no registraron variaciones estadísticamente significativas, indica el INEC

La brecha de ingresos entre las zonas urbanas y rurales también evidencia diferencias económicas. En las ciudades, el ingreso mensual promedio por hogar alcanzó aproximadamente US$2.554 (₡1.292,429), mientras que en las zonas rurales se ubicó en US$1.619 (₡819.082), una diferencia de 36,6 %.

El ingreso promedio de los hogares urbanos disminuyó 4,7 % respecto a 2025, mientras que el rural permaneció sin cambios significativos. Por persona, el ingreso urbano descendió 4,2 %, hasta unos US$1.032 mensuales (₡522.554), frente a los US$630 (₡318.959) registrados en el área rural.

En cuanto a la distribución regional, la región Central mantuvo los mayores ingresos, con un promedio de US$2.700 por hogar y US$1.075 por persona. Sin embargo, ambos indicadores retrocedieron 3,6 % en comparación con el año anterior. La región Brunca también destacó por una reducción de 11,7 % en el ingreso per cápita, señala el INEC.

Pobreza afecta a 298.713 hogares

En materia de pobreza, la Enaho estima que el 15,4 % de los hogares costarricenses se encuentra en esa condición, lo que equivale a 298.713 familias, frente a las 286.365 contabilizadas en 2025.

La pobreza extrema también se mantuvo sin variaciones estadísticamente significativas, con una incidencia del 3,8 % de los hogares. En términos absolutos, pasó de 71.336 a 73.830 familias.

El impacto alcanza a 919.313 personas en situación de pobreza, equivalentes al 16,9 % de la población nacional. De ellas, 242.993 se encuentran en pobreza extrema, es decir, el 4,5 % de los habitantes, sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

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Por regiones, la Brunca presenta la mayor incidencia de pobreza, con un 27,3 %, después de aumentar 3,5 puntos porcentuales frente al año anterior. Le siguen Huetar Caribe, con 22,2 %; Huetar Norte, con 21,3 %; y Pacífico Central, con 21 %. La región Central registra la menor proporción, con un 11,4 %.

En contraste, la pobreza multidimensional —que considera privaciones en educación, salud, vivienda y otros ámbitos— disminuyó un punto porcentual, hasta el 8,9 % de los hogares, equivalentes a 171.582 familias. En las zonas rurales bajó 2,1 puntos porcentuales, hasta el 15,3 %.

Entre las principales carencias de los hogares afectados figuran el bajo desarrollo del capital humano, presente en el 67 %; la falta de seguro de salud, con un 57,5 %; y el deterioro del techo o piso de las viviendas, con un 49,6 %.

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Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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