Costa Rica descarta Acuerdo Transpacífico y despiden a ministra de Comercio

El CPTPP está conformado por Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, naciones que representan el 12% de la economía mundial y un mercado de 502 millones de potenciales consumidores.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, descartó la incorporación de su país al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) que ya había sido negociada durante dos años, y destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, por el "secreto" que rodea ese tratado.

En mayo pasado, el Ministerio peruano de Comercio Exterior y Turismo informó que los países que conforman el CPTPP y Costa Rica lograron la conclusión sustancial de la negociación de los términos y condiciones para la adhesión de este país centroamericano al tratado comercial.

La mandataria afirmó que "aunque pareciera una excelente oportunidad (el CPTPP), su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores, a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quienes beneficia y a quienes afectará".

"Soy una persona transparente y me gusta trabajar con las cartas sobre la mesa, abierta y sinceramente y por eso decidí remover de su puesto a la ministra del Comex (Ministerio de Comercio Exterior), Indiana Trejos, e instruí que no se firme ese tratado y se archive de manera inmediata", expresó Fernández en un video publicado en las redes sociales del Gobierno.

Desde entonces, partidos de oposición, organizaciones y algunas cámaras productivas rechazaron la inclusión del país a ese tratado y pidieron al Congreso no aprobarlo debido a eventuales afectaciones a productores y sectores y falta de información sobre los alcances de las negociaciones.

Un punto de disidencia en ese escenario de diferentes intereses lo expresó en las últimas horas la Cámara de Comercio de Costa Rica, que a través de un comunicado expresó: "Consideramos que esta medida (la no adhesión) es desperdiciar una oportunidad para la competitividad del país y limita una estrategia para diversificar mercados, atraer inversión y generar empleo".

Para el sector comercial, este acuerdo "abriría oportunidades de acceso a nuevos proveedores, insumos, maquinaria y tecnología en condiciones más competitivas". Asimismo, afirmaron, "permitiría ampliar las opciones de calidad y precio para los consumidores y fortalecer la participación de las empresas costarricenses en las cadenas internacionales de producción".

La visión de la Presidencia de Costa Rica difiere considerablemente de esa perspectiva del sector comercial. "Como su presidente jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a la lechería, a la producción de frutas y verduras en pequeña y mediana escala, quienes ignoran cuales son las reglas", declaró Fernández.

La mandataria dijo que pese a que instruyó a la ministra Trejos a compartir el acuerdo con todos los sectores, "ninguno lo ha recibido íntegro", por lo cual procedió a destituirla.

Este proceso inició en noviembre de 2024, con la decisión de la Comisión Ministerial que estableció la creación de un Grupo de Trabajo de Adhesión de Costa Rica al CPTPP, con Perú a cargo de presidir dicho grupo.

En ese entonces, el Gobierno de Costa Rica calificó como un "hito histórico" la invitación recibida para iniciar el proceso de adhesión y como una oportunidad para "generar nuevas oportunidades de negocios, estimular el arribo de inversión extranjera directa, y para diversificar el sistema productivo y las relaciones comerciales".

"El Transpacífico no va, lo que sí va es una amplia agenda de acompañamiento al productor agropecuario nacional no exportador", manifestó la presidenta Fernández, quien se comprometió a seguir trabajando por mejorar la competitividad del país.