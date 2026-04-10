Copernicus: los océanos rozaron récord de calor en marzo

Por: Agencias

La temperatura media de los océanos alcanzó en marzo niveles cercanos al récord para ese mes del año, lo que indica el probable regreso del fenómeno de El Niño combinado con el cambio climático, anunció este viernes 10 de abril el observatorio europeo Copernicus.

El boletín mensual de Copernicus alerta que, tras los tres años más cálidos jamás registrados en la Tierra, una vuelta de El Niño en la segunda mitad del año hace temer a los climatólogos que la humanidad se encamine hacia nuevas olas de calor extremo.

Ese fenómeno cíclico corresponde al calentamiento periódico a gran escala de las aguas de una parte del Pacífico, que afecta por efecto dominó al clima mundial durante varios meses.