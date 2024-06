Videojuegos ante un nuevo desafío: el cambio climático

Según un estudio publicado en 2022 por el centro de investigación Yale Program on Climate Change Communication, el 70% de los jugadores estadounidenses encuestados se dicen preocupados por el calentamiento global, un porcentaje más alto que el promedio de la población (64%).

También existen soluciones para disminuir la huella de carbono de una industria particularmente voraz en energía.

Algunos juegos proponen modos "eco", que reducen el consumo eléctrico de las consolas y computadoras de los jugadores.

Los desarrolladores de "Fortnite", uno de los títulos más populares, introdujeron recientemente una actualización que baja la calidad de los gráficos mostrados en los jugadores inactivos.

Esto permite ahorrar cerca de "73 GWh por año", asegura su desarrollador Epic Games, lo que equivale al consumo eléctrico anual de una ciudad francesa de 30.000 habitantes.

Pero como recuerda Benjamin Abraham, "la situación no es admirable", a pesar de los compromisos asumidos por grandes nombres del sector en 2019 a través de la iniciativa "Playing for the Planet".

Según las cifras compiladas por el fundador de AfterClimate, las 35 empresas más grandes de videojuegos, entre ellas gigantes como Microsoft y Sony, emitieron más de 81 millones de toneladas de CO2 en 2022, el equivalente de un país como Bélgica. Una cifra que generalmente no incluye el consumo de electricidad de los jugadores.