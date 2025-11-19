Aprobación de Trump cae al mínimo desde su regreso a la Casa Blanca, según encuesta

Por Agencia EFE

La aprobación del presidente estadounidense, Donald Trump, cayó a un 38 %, siendo la más baja desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado, con un creciente descontento por su gestión del caso Jeffrey Epstein y el alto costo de la vida, de acuerdo con una encuesta.

De acuerdo con un sondeo, realizado del 14 al 17 de noviembre, por la firma Ipsos y la agencia Reuters, solo el 20 % de los estadounidenses está conforme con la Administración Trump, y de estos el 44 % son republicanos.

La encuesta indica que el 61 % de las personas consultadas creen que el Gobierno del republicano no ha proporcionado toda la información sobre la muerte de Epstein y el 70 % considera que se está ocultado nombres de la lista de clientes del pederasta.

Los resultados fueron revelados el mismo día que el Congreso decidió aprobar un proyecto que forzaría al Departamento de Justicia (DOJ) a publicar de forma íntegra los medios de investigación del caso Epstein.

La semana pasada los demócratas de la Cámara Baja publicaron más de 20.000 archivos, entre ellos una serie de correos de Epstein donde hace alusión directa a Trump, asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que incluso pasó "horas" con una de las víctimas, aumentado la presión sobre el presidente.

En cuanto a la gestión económica del Gobierno republicano, se reveló que solo el 26 % de los estadounidenses cree que Trump está manejando adecuadamente el costo de vida.

Aunque los datos de inflación del mes de octubre no se han publicado todavía, por el retraso derivado del cierre de Gobierno, la tasa de inflación correspondiente a septiembre subió hasta un 3 % interanual.

Según la encuesta, el mandatario comenzó su segundo mandato con un 47 % de aprobación entre los estadounidenses, por lo que este descenso de popularidad se acerca a los mínimos registrados en su primer mandado, cuando disminuyó hasta el 33 %.

El sondeo, realizado online durante cuatro días, obtuvo la respuesta de 1.017 adultos de Estados Unidos y tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.