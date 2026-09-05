Bancos Centrales se preparan para subir tipos ante inflación por encima de lo previsto

Por: EFE
El Banco Central Europeo (BCE) retomará sus reuniones sobre política monetaria el próximo miércoles 9 de septiembre, y un día después decidirá una posible subida de los tipos de interés de un cuarto de punto, mientras que la Reserva Federal (Fed) de EEUU, se reunirá el 15 y 16 de septiembre con la perspectiva también de una posible alza de los tipos del 0,25 %.
Por su parte, el Banco de Japón (BoJ) tiene programada su reunión de política monetaria el 17 y 18 de septiembre, y el mercado también anticipa la probabilidad de un nuevo incremento en las tasas que actualmente se encuentran en el 1 % tras la subida previa.
En el caso del BCE, si se produce una subida de 25 puntos básicos, el tipo de facilidad de depósito se situaría en el 2,50 % y sería la segunda subida después de la que realizó el pasado 11 de junio, cuando lo elevó del 2 % al 2,25 %. Mientras que en el caso de la Fed se situaría en el 3,75-4 %, siendo la primera subida tras mantenerlos sin cambios durante cinco reuniones consecutivas, la última celebrada en julio.
Hay que destacar que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se encuentra dividido ante la decisión de mantener o subir los tipos, y será determinante el dato del IPC de agosto que se conocerá el próximo viernes 11.
La inflación en la eurozona se elevó al 3,3 % en agosto superando ampliamente el objetivo a medio plazo del 2 % fijado por el BCE; mientras que en el caso de la Fed, con ese mismo objetivo, el IPC se situó en julio en el 3,4 % interanual, mientras que el índice de precios denominado PCE, el indicador preferido por la Fed, se situó en el 3,7 % en dicho mes, el mismo porcentaje que un mes antes.
El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, avisó en la reciente cumbre de finales de agosto de Jackson Hole de que el banco puede actuar si la inflación no avanza con claridad hacia el objetivo del 2 % y anunció que eliminará la orientación futura sobre tipos para no condicionar a los mercados.
A pesar de apuntar que los datos de la inflación del PCE y el IPC de este verano en EEUU son mejores de lo esperado, consideró que los mismos no aclaran mejoras significativas, por lo que no descartó tomar medidas.
Sin embargo, el pasado jueves Warsh afirmó que sería partidario de mantener tipos en caso de que haya un buen dato de inflación el próximo viernes.
En el caso de EEUU, la decisión del Tesoro de intervenir comprando bonos a largo plazo para tratar de estabilizar los precios de la deuda pueden resultar contraproducentes, no sólo por la desconfianza de los inversores hacia lo que es una muestra de debilidad de la deuda americana, sino porque puede entrar en contradicción con posibles subidas de tipos por parte de la Fed.
El tramo corto de la curva ya ha reajustado materialmente sus precios ante el renovado riesgo de inflación por la presión ejercida por los precios de la energía tras la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, y se ha producido un efecto contagio desde otros mercados de bonos gubernamentales, con los rendimientos de todos los mercados desarrollados alcanzando máximos de varios años.
Por tanto, según el gestor de Carteras de Renta Fija en Mediolaum International Funds (MIFL), Niall Scanlon, en el caso de que el BCE decida el próximo jueves una subida de un cuarto de punto de los tipos de interés, hay margen para que los rendimientos sigan subiendo.