Bancos Centrales se preparan para subir tipos ante inflación por encima de lo previsto

Por: EFE

El Banco Central Europeo (BCE) retomará sus reuniones sobre política monetaria el próximo miércoles 9 de septiembre, y un día después decidirá una posible subida de los tipos de interés de un cuarto de punto, mientras que la Reserva Federal (Fed) de EEUU, se reunirá el 15 y 16 de septiembre con la perspectiva también de una posible alza de los tipos del 0,25 %.

Por su parte, el Banco de Japón (BoJ) tiene programada su reunión de política monetaria el 17 y 18 de septiembre, y el mercado también anticipa la probabilidad de un nuevo incremento en las tasas que actualmente se encuentran en el 1 % tras la subida previa.

En el caso del BCE, si se produce una subida de 25 puntos básicos, el tipo de facilidad de depósito se situaría en el 2,50 % y sería la segunda subida después de la que realizó el pasado 11 de junio, cuando lo elevó del 2 % al 2,25 %. Mientras que en el caso de la Fed se situaría en el 3,75-4 %, siendo la primera subida tras mantenerlos sin cambios durante cinco reuniones consecutivas, la última celebrada en julio.

Hay que destacar que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se encuentra dividido ante la decisión de mantener o subir los tipos, y será determinante el dato del IPC de agosto que se conocerá el próximo viernes 11.

La inflación en la eurozona se elevó al 3,3 % en agosto superando ampliamente el objetivo a medio plazo del 2 % fijado por el BCE; mientras que en el caso de la Fed, con ese mismo objetivo, el IPC se situó en julio en el 3,4 % interanual, mientras que el índice de precios denominado PCE, el indicador preferido por la Fed, se situó en el 3,7 % en dicho mes, el mismo porcentaje que un mes antes.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, avisó en la reciente cumbre de finales de agosto de Jackson Hole de que el banco puede actuar si la inflación no avanza con claridad hacia el objetivo del 2 % y anunció que eliminará la orientación futura sobre tipos para no condicionar a los mercados.