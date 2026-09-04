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El CFO del futuro: de custodio de las cuentas a arquitecto del valor empresarial

La inteligencia artificial está liberando a los equipos financieros de tareas repetitivas, pero también amplía sus responsabilidades. El nuevo CFO debe dominar los datos, evaluar inversiones tecnológicas, anticipar riesgos y participar directamente en las decisiones de crecimiento.

Por: Revistaeyn.com En el pasado, una de las mayores virtudes atribuidas al director financiero fue su capacidad para explicar con precisión lo que ya había sucedido en una empresa. Ingresos, gastos, flujo de caja, deuda y rentabilidad llegaban a su escritorio para ser ordenados, interpretados y convertidos en reportes. La inteligencia artificial está cambiando la dirección de esa mirada. El CFO —chief financial officer— ya no puede limitarse a informar sobre el desempeño pasado: debe utilizar datos en tiempo real para anticipar escenarios, decidir dónde asignar capital y ayudar a definir qué negocios vale la pena desarrollar. El cambio no supone abandonar la disciplina financiera. Por el contrario, implica utilizarla para intervenir más directamente en la estrategia empresarial. “El rol del director financiero va más allá de gestionar las cuentas de una empresa y se convierte en el de un estratega que combina disciplina financiera con visión tecnológica”, plantea Banco General Costa Rica en un comunicado sobre la evolución de esta posición ejecutiva. La institución sostiene que la productividad de los equipos financieros dependerá cada vez más de su capacidad para utilizar la tecnología. Herramientas de automatización e inteligencia artificial ya pueden procesar grandes volúmenes de información, detectar anomalías y preparar análisis predictivos que anteriormente exigían días de trabajo manual. Sin embargo, la automatización es apenas la primera capa de la transformación.

La tecnología encabeza la agenda financiera

La transformación digital de Finanzas se convirtió por primera vez en la principal prioridad de los CFO consultados por Deloitte para 2026, por encima incluso de áreas tradicionalmente centrales, como la gestión del riesgo y la asignación de capital. La encuesta CFO Signals de Deloitte, realizada entre 200 directores financieros de compañías norteamericanas con ingresos anuales superiores a US$1.000 millones, encontró que el 87% considera que la inteligencia artificial será extremadamente o muy importante para las operaciones de sus departamentos financieros durante 2026. La mitad de los encuestados ubicó la transformación digital de Finanzas como una de sus principales prioridades, mientras que el 49% señaló como objetivo central automatizar procesos para liberar a los colaboradores y permitirles concentrarse en trabajos de mayor valor. Además, el 54% identificó la integración de agentes de inteligencia artificial dentro del departamento financiero como una prioridad de transformación. Los resultados muestran que el CFO ya no puede delegar enteramente la discusión tecnológica al director de sistemas. Aunque el CIO conserva el conocimiento técnico, el director financiero controla la asignación de recursos, evalúa el retorno de las inversiones y debe determinar si una herramienta genera productividad real o simplemente agrega otra capa de costos y complejidad. Esa función se extiende más allá de su propio departamento. Según Gartner, el 75% de los CFO proyectaba incrementar los presupuestos tecnológicos de sus empresas durante 2026, y casi la mitad anticipaba aumentos del 10% o más. Las decisiones revelan un desplazamiento del gasto hacia la tecnología y las áreas capaces de impulsar el crecimiento. Ventas y tecnología de la información son las funciones con mayores aumentos presupuestarios previstos, seguidas de cerca por Marketing. El CFO, por tanto, deja de ser solamente quien controla el presupuesto: se convierte en uno de los ejecutivos que decide cómo deberá competir la compañía. De la automatización a la autonomía El siguiente salto será más complejo. Las empresas ya no utilizan la IA únicamente para acelerar una tarea definida, sino para coordinar procesos completos, interpretar información y proponer acciones. Boston Consulting Group considera que, dentro de un horizonte de dos a cinco años, las organizaciones líderes operarán con una función financiera diseñada desde el principio alrededor de la inteligencia artificial. En ese modelo, agentes de IA podrán ejecutar, monitorear y optimizar actividades financieras en tiempo real. El escenario trazado por BCG incluye cierres contables continuos, reportes automatizados y modelos dinámicos capaces de simular en segundos los efectos de cambios en precios, demanda, costos, capital o liquidez. En lugar de revisar manualmente cada operación, los profesionales se concentrarán en las excepciones, los criterios de decisión y los casos que requieren juicio humano. BCG estima que los nuevos flujos de trabajo podrían reducir hasta en la mitad la cantidad de personal necesaria para ejecutar los procesos financieros actuales. Esa proyección no implica necesariamente una eliminación lineal de empleos, pero sí anticipa una profunda redistribución de tareas y competencias. El trabajo rutinario perderá peso y aumentará el valor de quienes puedan formular preguntas, verificar resultados, interpretar escenarios y convertir información financiera en decisiones de negocio. La firma consultora resume la transformación como el paso de un CFO “productor de números” a un "arquitecto de valor".

El CFO también deberá gobernar la IA

Una función financiera más automatizada no significa una función sin controles. Los riesgos pueden incluso multiplicarse cuando las decisiones se apoyan en algoritmos cuya lógica, datos de entrenamiento o niveles de confiabilidad no han sido suficientemente examinados. El CFO deberá entender qué información utiliza cada sistema, quién puede acceder a ella, cómo se comprueban sus resultados y qué decisiones necesitan una validación humana obligatoria. También tendrá que evaluar los costos menos visibles de la adopción tecnológica: integración con sistemas heredados, ciberseguridad, licencias, capacitación, dependencia de proveedores y cumplimiento regulatorio. La velocidad de un pronóstico no garantiza su calidad. Un modelo puede proyectar rápidamente distintos escenarios y, al mismo tiempo, partir de datos incompletos o reproducir supuestos equivocados. La capacidad para cuestionar las respuestas producidas por la IA será tan importante como saber utilizarla. Por eso, la nueva frontera del liderazgo financiero no se encuentra solamente en la eficiencia, sino en la gobernanza. El CFO tendrá que establecer límites claros: qué puede automatizarse, qué debe supervisarse y qué decisiones no deberían delegarse a una máquina.

Cinco capacidades del nuevo liderazgo financiero