Panamá y Ecuador establecen las bases para negociar un acuerdo comercial

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Según el Ministerio de Desarrollo Económico ecuatoriano, entre enero y junio de 2026, las exportaciones no petroleras del país andino a Panamá alcanzaron los US$58,1 millones frente a los US$44,8 millones en importaciones, generando un superávit de US$13,1 millones.

Por Agencia EFE Los Gobiernos de Ecuador y Panamá firmaron los términos de referencia para la negociación de un acuerdo de alcance parcial de complementación económica entre ambos países, durante la visita del presidente panameño, José Raúl Mulino, al país andino, para reunirse con su homólogo, Daniel Noboa. El instrumento fue suscrito por la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, y su par de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, durante una ceremonia realizada en Guayaquil, ciudad a la que llegó Mulino y la delegación que lo acompañó.

Para Moya, el documento expresa la "voluntad política de ambos países" de seguir acercando a sus economías, fortalecer la complementariedad productiva y generar mejores condiciones para los sectores productivos y empresariales. Mientras que Moltó lo denominó como "una hoja de ruta" para poder avanzar en la negociación del acuerdo de alcance parcial. "Creemos que Panamá cuenta con muchas capacidades que nos permiten complementar a ese sector empresarial y esta relación por nuestra posición geográfica, conectividad marítima y aérea, nuestros puertos que ya están siendo aprovechados pero que pueden ser mejor aprovechados, y realmente conectar ese sector empresarial ecuatoriano con Centroamérica, el Caribe y muchísimo más allá", dijo el ministro. Panamá también tiene "mucho interés" en ampliar la presencia de algunos productos en el país andino, agregó Moltó.