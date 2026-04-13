China escala guerra comercial global y toma medidas de autodefensa

Por: Revistaeyn.com - EFE

La normativa formalizada este lunes por el Gobierno chino le permite adoptar contramedidas en ámbitos como el comercio, la inversión, la entrada y salida de personas o la cooperación internacional frente a actuaciones de otros países que, según Pekín, vulneren el derecho internacional o perjudiquen a sus ciudadanos y empresas.

El primer ministro, Li Qiang, firmó un decreto del Consejo de Estado (Ejecutivo) que promulga el nuevo reglamento, compuesto por 20 artículos que entrará en vigor desde su publicación, con el objetivo de proteger la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país, según la agencia oficial Xinhua.

Poco ante de conocerse este reglamento, China afirmó que "mantener la seguridad, estabilidad y el flujo en el estrecho de Ormuz sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional", después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país bloqueará esa vía estratégica.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que "la raíz de las interrupciones en la navegación en el estrecho radica en el conflicto con Irán" y añadió que "la forma de resolver este problema es lograr un alto el fuego lo antes posible".

Según Guo, todas las partes deben "mantener la calma y ejercer la contención" y subrayó que China está dispuesta a "seguir desempeñando un papel positivo y constructivo".

Por otra parte, el Gobierno chino rechazó este lunes la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 50 % a sus productos si Pekín suministra armamento a Irán, y defendió que su política de exportación de material militar es "prudente y responsable".

El portavoz afirmó que China aplica "estrictos controles" a la exportación de productos militares conforme a sus leyes y obligaciones internacionales.

En este sentido, aclaró que Pekín "se opone a difamaciones infundadas o asociaciones maliciosas" en relación con informaciones sobre posibles envíos de equipamiento militar o tecnología de doble uso a Irán.

Trump lanzó esta advertencia durante el fin de semana en una entrevista con Fox News, en la que indicó que, si Washington detecta ese tipo de transferencias, impondrá un arancel del 50 % a los productos chinos, una medida que calificó de "cantidad asombrosa".

Las advertencias de Trump se producen a pocas semanas de su previsto viaje a Pekín para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, en un contexto marcado por fricciones comerciales y tecnológicas entre ambas potencias y por el impacto global de la guerra contra Irán en la seguridad energética y las rutas de suministro.