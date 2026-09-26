Cuba, entre el acuerdo y la presión: ¿cuáles son los escenarios posibles para la isla?

Por: Revistaeyn.com

En una misma jornada, Washington y La Habana dejaron abierta la puerta al diálogo mientras la posibilidad de una acción militar volvía a ocupar los titulares.

Donald Trump afirmó este sábado 26 de septiembre que cree posible un acuerdo con Cuba y que no considera necesario emplear al Ejército.

Horas después, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, dijo ante la Asamblea General de la ONU que su país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos y a mantener relaciones comerciales con sus compañías.

Ninguna de las dos declaraciones permite concluir, por ahora, que exista un pacto próximo.

La pregunta es qué clase de acuerdo busca cada gobierno. Trump habló desde la Casa Blanca después de que CBS News informara sobre nuevos preparativos militares estadounidenses. Dijo que quiere ayudar a Cuba y abrir el país, y vinculó esa posibilidad con los cubanoestadounidenses que desean regresar a la isla.

No precisó los términos de una eventual negociación ni anunció cambios en la política de presión de Washington.

Rodríguez formuló una oferta económica explícita ante la ONU: Cuba está abierta a hacer negocios con empresas estadounidenses, como con las de otros países. También reiteró la disposición de La Habana a resolver sus diferencias con Washington mediante el diálogo.

Pero fijó un límite: ese proceso, sostuvo, debe respetar la soberanía cubana y desarrollarse sin injerencias ni condiciones previas. Al mismo tiempo, defendió las reformas económicas adoptadas por su gobierno como una vía para sostener el modelo socialista.

Ahí aparece la distancia política. La oferta cubana apunta a abrir canales comerciales y diplomáticos sin aceptar que Estados Unidos determine su organización interna. Washington, en cambio, ha intensificado la presión económica para obtener cambios políticos y económicos en la isla. Que ambos gobiernos mencionen un posible diálogo es una señal relevante; ahora bien, qué estarían dispuestos a conceder sigue sin estar claro.