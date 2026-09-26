EE.UU. y China abren un "teléfono rojo" para la IA y pactan alivio arancelario

Por: Revistaeyn.com

Estados Unidos y China cerraron la visita de Estado de Xi Jinping a Washington con dos señales de distensión: un canal bilateral para comunicar incidentes relacionados con la inteligencia artificial (IA) y un entendimiento para facilitar el comercio de un grupo acotado de productos.

Son pasos para administrar una rivalidad que afecta a la economía mundial, aunque los anuncios no equivalen a un pacto para frenar la carrera tecnológica ni a una reducción general de aranceles.

La Casa Blanca informó que ambos gobiernos establecieron un diálogo sobre los riesgos y beneficios de lo que sus comunicados llaman "superinteligencia", con un próximo intercambio previsto para noviembre. Acordaron además crear un canal de comunicación para incidentes en esa materia.

Pekín confirmó la apertura del diálogo y puso el acento en prevenir usos abusivos o maliciosos de la tecnología.

La imagen de un "teléfono rojo" ayuda a entender su propósito: disponer de una vía directa cuando un episodio relacionado con la IA pueda convertirse en una crisis entre las dos potencias.

Sin embargo, los anuncios no explican qué hechos activarían el mecanismo, quién recibiría las alertas ni si existiría obligación de compartir información técnica. Tampoco establecen inspecciones recíprocas de modelos, límites a su desarrollo o una supervisión mutua de las actualizaciones.

De allí surge el alcance del acuerdo. Washington y Pekín reconocen que competirán en IA y, al mismo tiempo, que algunos riesgos requieren comunicación.

Xi sostuvo que ambos países pueden competir y cooperar, e insistió en que la IA debe permanecer bajo control humano. La lectura más prudente es que intentan reducir la posibilidad de malentendidos o escaladas, mientras conservan sus estrategias tecnológicas.

La elección de la palabra "superinteligencia" también tiene un componente político.

La Casa Blanca afirma que los presidentes convinieron utilizar ese término en lugar de "inteligencia artificial" para referirse a las tecnologías emergentes en discusión.