EE.UU. y China abren un "teléfono rojo" para la IA y pactan alivio arancelario

Por: Revistaeyn.com
Estados Unidos y China cerraron la visita de Estado de Xi Jinping a Washington con dos señales de distensión: un canal bilateral para comunicar incidentes relacionados con la inteligencia artificial (IA) y un entendimiento para facilitar el comercio de un grupo acotado de productos.
Son pasos para administrar una rivalidad que afecta a la economía mundial, aunque los anuncios no equivalen a un pacto para frenar la carrera tecnológica ni a una reducción general de aranceles.
La Casa Blanca informó que ambos gobiernos establecieron un diálogo sobre los riesgos y beneficios de lo que sus comunicados llaman "superinteligencia", con un próximo intercambio previsto para noviembre. Acordaron además crear un canal de comunicación para incidentes en esa materia.
Pekín confirmó la apertura del diálogo y puso el acento en prevenir usos abusivos o maliciosos de la tecnología.
La imagen de un "teléfono rojo" ayuda a entender su propósito: disponer de una vía directa cuando un episodio relacionado con la IA pueda convertirse en una crisis entre las dos potencias.
Sin embargo, los anuncios no explican qué hechos activarían el mecanismo, quién recibiría las alertas ni si existiría obligación de compartir información técnica. Tampoco establecen inspecciones recíprocas de modelos, límites a su desarrollo o una supervisión mutua de las actualizaciones.
De allí surge el alcance del acuerdo. Washington y Pekín reconocen que competirán en IA y, al mismo tiempo, que algunos riesgos requieren comunicación.
Xi sostuvo que ambos países pueden competir y cooperar, e insistió en que la IA debe permanecer bajo control humano. La lectura más prudente es que intentan reducir la posibilidad de malentendidos o escaladas, mientras conservan sus estrategias tecnológicas.
La elección de la palabra "superinteligencia" también tiene un componente político.
La Casa Blanca afirma que los presidentes convinieron utilizar ese término en lugar de "inteligencia artificial" para referirse a las tecnologías emergentes en discusión.
Esa denominación identifica el lenguaje adoptado para este diálogo diplomático; no certifica la existencia de sistemas superiores a la inteligencia humana.
Una apertura comercial de alcance definido
En el frente económico, ambas partes anunciaron avances en el esquema de reducción arancelaria recíproca que venían negociando.
Según la Casa Blanca, el Consejo de Comercio bilateral alcanzó un consenso sobre recomendaciones para dar un trato arancelario más favorable a productos no sensibles por valor de US$30.000 millones en cada dirección.
La cifra corresponde al valor de los bienes potencialmente incluidos, no a US$30.000 millones de aranceles que desaparecerían.
Entre las exportaciones estadounidenses contempladas figuran productos agrícolas, pescados y mariscos, madera, cosméticos y dispositivos médicos.
Del lado de las importaciones de Estados Unidos se mencionan pequeños electrodomésticos, juguetes, adornos festivos y asientos infantiles para automóviles. Aún resta conocer las tasas, los calendarios y la aplicación definitiva de las recomendaciones.
Washington también anunció la puesta en marcha de un Consejo de Inversión, nuevos trabajos sobre el acceso de productos agrícolas y conversaciones pendientes sobre tierras raras y minerales críticos.
Según Reuters, la cumbre llegó después de que ambos países extendieran por dos meses la tregua comercial que vencía el 10 de noviembre. El alivio para bienes no sensibles convive, por tanto, con disputas estratégicas que siguen sobre la mesa.
La distancia entre las declaraciones y los mecanismos concretos será ahora la prueba de la cumbre. Si el canal de IA permite gestionar incidentes reales y el entendimiento comercial se traduce en aranceles verificables, Washington y Pekín habrán construido espacios de cooperación.
Por ahora, el primer balance muestra una decisión de mantener abierta la conversación en medio de una competencia que ninguno de los dos ha abandonado.