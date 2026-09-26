EE.UU. felicita a Honduras por declarar organizaciones terroristas a pandillas

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El Gobierno de Nasry Asfura, al que Trump apoyó públicamente en las últimas presidenciales hondureñas, se ha sumado al mecanismo del Escudo de las Américas encabezado por Estados Unidos y diseñado para combatir el crimen organizado de manera conjunta con países latinoamericanos.

Por: Agencia EFE El Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó a las autoridades hondureñas por declarar recientemente como organizaciones terroristas a las bandas Mara Salvatrucha, Barrio 18 y Cártel del Diablo, al subrayar que esta decisión fortalecerá la capacidad del país centroamericano para combatir la criminalidad. "Felicitamos a las autoridades de Honduras por designar a la Mara Salvatrucha (MS-13), a la pandilla Barrio 18 y al Cártel del Diablo como organizaciones terroristas extranjeras. Estos grupos criminales representan una amenaza directa para la paz, la seguridad y la prosperidad de nuestro hemisferio", escribió en X el subsecretario de Estado para las Américas, Juan Pablo Segura.

"Esta histórica designación fortalecerá la capacidad de respuesta de Honduras frente al narcotráfico, ayudará a combatir la financiación de actividades delictivas e impulsará significativamente los esfuerzos conjuntos para proteger nuestras fronteras", añade el mensaje. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) de Honduras adoptó la decisión de declarar como grupos terroristas a tres organizaciones que en un primer momento no fueron nombradas, aparentemente por motivos operativos. Los tres grupos fueron posteriormente identificados: MS-13, Pandilla 18 y Cártel del Diablo por el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez. Velásquez afirmó también que al menos otras 25 agrupaciones criminales están siendo evaluadas y que podrían ser declaradas también como organizaciones terroristas.